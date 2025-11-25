¡ã¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡ª¡ä¿·¼Ò²ñ¿Í¡Ö¼ê¼è¤ê14Ëü±ß¤Ç¤ÏÃù¶â¤âÍ·¤Ó¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×´Å¤¤ÍýÍ³¤ÇÊò¤ì¤ë¡Ä
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Â²È¤«¤é¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤ò¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡£¤Ç¤â¿ô¤«·î¸å¡Ö¼ê¼è¤ê14Ëü±ß¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ãù¶â¤âÍ·¤Ó¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¼Â²È¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¤À¤«¤é14Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐÂ¤ê¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î²Ô¤®¤Î¤ª¤«¤²¤ÇìÔÂô¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¡×¤À¤Ã¤Æ¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¤¡Ù
Ä«¤¬¶ì¼ê¤ÊÌ¼¤µ¤ó¡£¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤òÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¡Öµ¤¤¬½Å¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤ÎºÆÆ±µï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆÍ¤Êü¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡ØÃÇ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡£Í·¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÃÇ¤Ã¤¿¤é¡©¡Ù
¡Ø10Ëü±ß¤À¤í¤¦¤È14Ëü±ß¤À¤í¤¦¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¼Â²È¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÌá¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤¿¤éÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸³è¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼ýÆþ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤é²Ô¤°ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡Ù
¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¿Æ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¼«Î©¤¹¤Ù¤¡£´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·À¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¨¤ë²ñ¼Ò¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î±ç½õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¦¤Á¤âÂ©»Ò¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£¿©ÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î±ç½õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù
¡Ø´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÈÄÂ¤À¤±½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡©¡¡»Ò¤É¤â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤È¤«¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¦¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤¬¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢º£¸å¾ºµë¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ü´ÖÉÕ¤¤Ç±ç½õ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ë¤è¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â14Ëü±ß¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¸·¤·¤¤
ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Ç¤Ï14Ëü±ß¤Î¼ê¼è¤ê¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÂçÊÑ¡¢¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼Ú¶â¤¹¤ë¤è¤ê²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡Ø»ä¤Ï20Ç¯Á°¤Ë¼ê¼è¤ê13Ëü±ß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÏÊª²Á¤¬°ã¤¦¡£Åö»þ¤Ç¤â²ÈÄÂ5Ëü±ß¡¢¿©Èñ2Ëü±ß¡¢»¨Èñ1Ëü±ß¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¡£ÂÞ¥é¡¼¥á¥ó¤¬¼ç¿©¤Ç¡¢É¬»à¤ËÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù
¼ê¼è¤ê14Ëü±ß¤Ç²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¥Ä¥é¥¤¤Î¤â»ö¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ê¤é¿´¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼Â²È¤«¤é½Ð¶Ð¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¿È¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤
¤â¤·Ì¼¤µ¤ó¤¬Ìá¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¤ò¤¤Á¤ó¤È·è¤á¤Æ¼Â²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤ÈÌóÂ«¤µ¤»¤ë¡£¼é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÉ¤¤½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¸·¤·¤µ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤ï¤¬²È¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤òÀß¤±¤¿¡Ù
¡ØÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤«¡¢¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡ÖÍ·¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¡£²ÈÄÂ¤ò¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤«¡¢²È»öÊ¬Ã´¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¡»Ç¯¤Ç¡»¡»Ëü±ßÃù¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤µ¤»¤ë¡Ù
¡Ø»ä¤Ê¤é¡Ö²È¤ËÈ¾Ê¬¤Î7Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤ò¾ò·ï¤Ëµö¤¹¡£²ÈÄÂ¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦¿©Èñ¹þ¤ß¤Ç7Ëü±ß¤Ê¤éÂÅÅö¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦Æ±À¸³è¡Ù
»öÁ°¤ËÀ¸³è¾å¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄê¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤À¤±¡¢¤È¥·¥Ó¥¢¤Ê°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖÌá¤ë¤Ê¤é¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¡Ö¿Æ¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿ÍÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤È¤·¤Æ²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¼ê¼è¤ê14Ëü±ß¤Ç¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¸·¤·¤¯¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡ÖÍ·¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¼Â²È¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Þ¥ÞÀ¤Âå¤«¤é¤¹¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤ä²×Î©¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î²Ô¤®¤Î¤ª¤«¤²¤ÇìÔÂô¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Ï¤½¤³¤½¤³¤ËÌ¼¤µ¤ó¤Ïº§³è¤ËÎå¤á¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤ÎËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â²È¤ËÌá¤ë¡á»Ò¤É¤â¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂç¿ÍÆ±»Î¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¡×¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¾Íè¡¢É¬¤º¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¤Þ¤¹¡£¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²È»ö¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¸³èÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ëÂç¿ÍÆ±»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£