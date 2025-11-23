¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤¬²Î¤¦¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¡Êºî»ì/ºî¶Ê:¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡Ë¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂè7ÏÃÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤¿11·î23Æü0:00¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£THE HIGH-LOWS¤Î³Ú¶Ê¤ò¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸
¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Èー¥è¥³ÄÌ¤¤¤ÎÌõ¤¢¤ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤È¤¤¤¦¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¤è¤ë´ñÌ¯¤Ê¥Ûー¥à&¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤Ï¡¢1999 Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É THE HIGH-LOWS ¤Î 4 ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ë¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Ë¤è¤ê¥«¥Ðー¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÊüÁ÷¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¼çÂê²Î¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤È²Î»ì¤¬´°Á´¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî¤Ï¡Öº£²ó¡Ø¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¸¶¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤³¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥ÈÀèÇÚ¤Î³Ú¶Ê¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃËÜÀèÇÚ¤È»ä¤Ï²¿ÅÙ¤«ÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙÀèÇÚ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆóÉ¤¤Î¸¤¡¢¥Á¥ã¥ó¤È¥Á¥ã¥¹¤¬¤¦¤Ä¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè7ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈºÇ¿·¥·ー¥ó¥«¥Ã¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¼°ì¤Èº÷¤Ï¡¢²È¤òÇã¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤Î¿½ÀÁ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤ÏÎø¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2¿Í¤¬²È¤òÇã¤Ã¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¸¼°ì¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¡É¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£
¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¤¬¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ïº÷¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¯¤Æ¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²ÈÃµ¤·¤ò»Ï¤á¡¢¸ñÅÐ¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÌðÁÒ¡Êkemio¡Ë¤ÈÂç¥²¥ó¥«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡Ë¤¬º÷¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º÷¤ÈÀéÂå»Ò¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤âÆ±ÀÊ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢3000Ëü±ß¤Î¤³¤È¤âÀéÂå»Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¡£¸¼°ì¤Èº÷¤¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ²È¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀéÂå»Ò¤Ï¸¼°ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¤¢¤é¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç»¿À®¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸¼°ì¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÂå»Ò¡£º£²ó¤Î¾åµþ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎBLÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë±©ÌÓ¤Õ¤È¤ó¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀéÂå»Ò¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦»×¤¤Çº¤à¸¼°ì¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤¿¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁ°¤Ë¥Ñ¥È¥«ー¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
Ëè½µÆüÍË22:30～
½Ð±é¼Ô¡§¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî ¼ê±ÛÍ´Ìé ÇòÄ»¶Ìµ¨
ÅÄÃæÄ¾¼ù °æÇ·ÏÆ³¤ ½ÂÃ«Æäºé µ×ÊÝÅÄËá´õ ÅÚµï»Ö±ûÍü Àî¸ýÑÚ²¢
ÂçÃ«Î¼Ê¿ ºä°æ¿¿µª ¸÷ÀÐ¸¦ ËãÀ¸µ×Èþ»Ò ¤Û¤«
µÓËÜ¡§¾¾ËÜÍ¥µª
²»³Ú¡§ÅìÀî°¡´õ»Ò ¿ÀÃ«ÞÊ¿
¼çÂê²Î¡§¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÇòÀîÂç²ð
¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§²ÏÌî±ÑÍµ À¾µª½£ ²¬Âð¿¿Í³Èþ
±é½Ð¡§·ß²¬¹°¼± ËÌÀîÆ·
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON ¥¢¥Ð¥ó¥º¥²ー¥È
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/