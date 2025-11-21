千秋、異例の形での業務提携を発表 “重鎮”に相談→「こんなことに」「凄い展開」
タレントの千秋が19日、「声のみ預かり」という形で声優事務所「アトミックモンキー」と業務提携したことを発表した。自身のSNSや、事務所の公式サイトで発表された。
千秋はインスタグラムなどで「大切なお知らせ」と題して、「この度、わたくし千秋は、声優のお仕事をもっと頑張るために、声のみ預かりという形で、株式会社アトミックモンキーさんと業務提携をすることになりました」と発表した。
アトミックモンキーと業務提携を結んだ理由については「大好きな声優というお仕事について、知らないことばかりで、声優友達の関智一さんに色々と相談していたらこんなことになりました。凄い展開」と公表。関は声優として活躍し、アトミックモンキーでは名誉会長を務めている。大人気アニメ「ドラえもん」のスネ夫役や、「妖怪ウォッチ」シリーズのウィスパー役などで知られており、「ドラえもん」でドラミ役を演じる千秋と現場で共演している。
千秋はアニメ「ノンタンといっしょ」のノンタンの声優としても知られている。
意気込みとして「芸歴35年目の新人のつもりで、勉強しながら、ひとつひとつ丁寧にやっていきたいです。わたし自身も楽しみです」と記した千秋。声優以外の活動については「芸能やデザインなど通常のお仕事は、変わらずフリーでやっていきます」と知らせた。
