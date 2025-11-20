由比ヶ浜で食の祭典『グルメグランプリ鎌倉2025』が11/23開催！ オムライスや湘南の魚料理などのキッチンカー集結

鎌倉海浜公園にキッチンカーが大集結！ 食べて投票して盛り上がる『グルメグランプリ鎌倉2025』が11月23日開催

グルメグランプリ鎌倉運営委員会が、11月23日（日）に鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区）にて『グルメグランプリ鎌倉2025』を開催します！

目の前が由比ヶ浜という絶好のロケーションに、選りすぐりのキッチンカーが勢揃い。

ふわとろオムライス、カレーパン、ケバブ、湘南の魚料理など、多彩なグルメを楽しめます。

来場者の投票でグランプリを決定する参加型イベントで、投票者先着200名には「オリジナルロゴ入り・SDGs日本の木でできたトレー」をプレゼント！

会場にはマルシェゾーンもあり、家族みんなで楽しめます。入場は無料です。

（以下、プレスリリースより）

グルメグランプリ鎌倉2025

笑って、食べて、いざ鎌倉へ♪

「笑って、食べて、つながる鎌倉。」

ーあなたの一票が、皆の笑顔に繋がる😁

今年は更にパワーアップして開催✨

🎉 グルメグランプリ鎌倉2025 開催！

📅 11/23（日） 10:00〜16:00

場所:鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区）

入場料：無料

由比ヶ浜目の前の立地🌊

📍 鎌倉に選りすぐりのグルメキッチンカーが大集結！

ふわとろオムライス、カレーパン、ケバブ、ジューシーハンバーガー、

湘南の魚料理、自家製からあげ、厚切り焼豚、タコス…

まだまだ紹介しきれないほど最高のグルメが勢揃い🤤🔥

あなたの「美味しい！」をぜひ投票してください🗳️

今年のグランプリはどのキッチンカーか！？

👨‍👩‍👧‍👦 家族で楽しめるマルシェゾーンもあり！

🎤 お笑い芸人「キュートン」メンバーが2名登場！

💃 元プロ野球チームチアメンバー多数在籍のダンスグループ【彩】によるパフォーマンスも！

＼不景気を吹き飛ばせ！笑って、食べよう、いざ鎌倉へ！／

🌳 入場無料

✨ 投票者先着200名に

オリジナルロゴ入り・SDGs日本の木でできたトレーをプレゼント！

さらに、この事業の利益は農家さんから直接購入したお米などを児童施設・子ども食堂へ寄付しています。

《食》で笑顔をつなぐ、温かい活動です。

🍽️ キッチンカー＆マルシェ出店者様、協賛企業様も募集中！

後援：鎌倉市

協力：学生団体ニューコロンブス

協賛企業

・株式会社つま正

・株式会社田中工務店

・Three Stars School鎌倉材木座校

・山大商事株式会社（山大フーズ）

・株式会社大森商店

・株式会社エミナル

・THANK 合同会社（鶏ポタラーメン）

・（株）太平洋企画

・（有）相州武井組建工

・株式会社湘南みやじ豚

・株式会社FOODS LINKS

・株式会社うつみコーポレーション

詳しくは↓↓↓

https://www.gourmetgp-kamakura.com