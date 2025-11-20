由比ヶ浜で食の祭典『グルメグランプリ鎌倉2025』が11/23開催！ オムライスや湘南の魚料理などのキッチンカー集結

　鎌倉海浜公園にキッチンカーが大集結！ 食べて投票して盛り上がる『グルメグランプリ鎌倉2025』が11月23日開催

　グルメグランプリ鎌倉運営委員会が、11月23日（日）に鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区）にて『グルメグランプリ鎌倉2025』を開催します！
　目の前が由比ヶ浜という絶好のロケーションに、選りすぐりのキッチンカーが勢揃い。
　ふわとろオムライス、カレーパン、ケバブ、湘南の魚料理など、多彩なグルメを楽しめます。

　来場者の投票でグランプリを決定する参加型イベントで、投票者先着200名には「オリジナルロゴ入り・SDGs日本の木でできたトレー」をプレゼント！
　会場にはマルシェゾーンもあり、家族みんなで楽しめます。入場は無料です。

（以下、プレスリリースより）

　グルメグランプリ鎌倉2025
　笑って、食べて、いざ鎌倉へ♪

　「笑って、食べて、つながる鎌倉。」　
　ーあなたの一票が、皆の笑顔に繋がる😁
　今年は更にパワーアップして開催✨

　🎉 グルメグランプリ鎌倉2025 開催！
　📅 11/23（日） 10:00〜16:00
　場所:鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区）
　入場料：無料
　由比ヶ浜目の前の立地🌊
　📍 鎌倉に選りすぐりのグルメキッチンカーが大集結！
　ふわとろオムライス、カレーパン、ケバブ、ジューシーハンバーガー、
　湘南の魚料理、自家製からあげ、厚切り焼豚、タコス…
　まだまだ紹介しきれないほど最高のグルメが勢揃い🤤🔥

　あなたの「美味しい！」をぜひ投票してください🗳️　
　今年のグランプリはどのキッチンカーか！？

　👨‍👩‍👧‍👦 家族で楽しめるマルシェゾーンもあり！
　🎤 お笑い芸人「キュートン」メンバーが2名登場！
　💃 元プロ野球チームチアメンバー多数在籍のダンスグループ【彩】によるパフォーマンスも！

　＼不景気を吹き飛ばせ！笑って、食べよう、いざ鎌倉へ！／

　🌳 入場無料
　✨ 投票者先着200名に
　オリジナルロゴ入り・SDGs日本の木でできたトレーをプレゼント！

　さらに、この事業の利益は農家さんから直接購入したお米などを児童施設・子ども食堂へ寄付しています。
　《食》で笑顔をつなぐ、温かい活動です。

　🍽️ キッチンカー＆マルシェ出店者様、協賛企業様も募集中！
　後援：鎌倉市
　協力：学生団体ニューコロンブス
　協賛企業
　・株式会社つま正
　・株式会社田中工務店　
　・Three Stars School鎌倉材木座校
　・山大商事株式会社（山大フーズ）
　・株式会社大森商店
　・株式会社エミナル
　・THANK 合同会社（鶏ポタラーメン）
　・（株）太平洋企画
　・（有）相州武井組建工
　・株式会社湘南みやじ豚
　・株式会社FOODS LINKS
　・株式会社うつみコーポレーション

　詳しくは↓↓↓
　https://www.gourmetgp-kamakura.com