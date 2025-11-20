由比ヶ浜で食の祭典『グルメグランプリ鎌倉2025』が11/23開催！ オムライスや湘南の魚料理などのキッチンカー集結
鎌倉海浜公園にキッチンカーが大集結！ 食べて投票して盛り上がる『グルメグランプリ鎌倉2025』が11月23日開催
グルメグランプリ鎌倉運営委員会が、11月23日（日）に鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区）にて『グルメグランプリ鎌倉2025』を開催します！
目の前が由比ヶ浜という絶好のロケーションに、選りすぐりのキッチンカーが勢揃い。
ふわとろオムライス、カレーパン、ケバブ、湘南の魚料理など、多彩なグルメを楽しめます。
来場者の投票でグランプリを決定する参加型イベントで、投票者先着200名には「オリジナルロゴ入り・SDGs日本の木でできたトレー」をプレゼント！
会場にはマルシェゾーンもあり、家族みんなで楽しめます。入場は無料です。
（以下、プレスリリースより）
グルメグランプリ鎌倉2025
笑って、食べて、いざ鎌倉へ♪
「笑って、食べて、つながる鎌倉。」
ーあなたの一票が、皆の笑顔に繋がる😁
今年は更にパワーアップして開催✨
🎉 グルメグランプリ鎌倉2025 開催！
📅 11/23（日） 10:00〜16:00
場所:鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区）
入場料：無料
由比ヶ浜目の前の立地🌊
📍 鎌倉に選りすぐりのグルメキッチンカーが大集結！
ふわとろオムライス、カレーパン、ケバブ、ジューシーハンバーガー、
湘南の魚料理、自家製からあげ、厚切り焼豚、タコス…
まだまだ紹介しきれないほど最高のグルメが勢揃い🤤🔥
あなたの「美味しい！」をぜひ投票してください🗳️
今年のグランプリはどのキッチンカーか！？
👨👩👧👦 家族で楽しめるマルシェゾーンもあり！
🎤 お笑い芸人「キュートン」メンバーが2名登場！
💃 元プロ野球チームチアメンバー多数在籍のダンスグループ【彩】によるパフォーマンスも！
＼不景気を吹き飛ばせ！笑って、食べよう、いざ鎌倉へ！／
🌳 入場無料
✨ 投票者先着200名に
オリジナルロゴ入り・SDGs日本の木でできたトレーをプレゼント！
さらに、この事業の利益は農家さんから直接購入したお米などを児童施設・子ども食堂へ寄付しています。
《食》で笑顔をつなぐ、温かい活動です。
🍽️ キッチンカー＆マルシェ出店者様、協賛企業様も募集中！
後援：鎌倉市
協力：学生団体ニューコロンブス
協賛企業
・株式会社つま正
・株式会社田中工務店
・Three Stars School鎌倉材木座校
・山大商事株式会社（山大フーズ）
・株式会社大森商店
・株式会社エミナル
・THANK 合同会社（鶏ポタラーメン）
・（株）太平洋企画
・（有）相州武井組建工
・株式会社湘南みやじ豚
・株式会社FOODS LINKS
・株式会社うつみコーポレーション
詳しくは↓↓↓
https://www.gourmetgp-kamakura.com