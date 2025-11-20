下着泥棒は誰？店長が仕掛けた「罠」に、元カレの反応は？｜盗まれたカギ【ママリ】

紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。侵入者に心当たりがあるレイは、バイト先の店長に相談。店長の作戦で、犯人をあぶりだします。そしてたどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第8話をごらんください。

事情を知った店長は、合鍵を作って侵入しているのが元カレ・マリオなのかどうか、確かめてみると言います。マリオを含めたかつてのバイト仲間を集め「レイが下着泥棒にあった」とさりげなく話題に出し、反応を伺います。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

自宅に度々侵入者がいるようだということ、合鍵を作るチャンスがあったのは元カレ・マリオだけだということを、バイト先の店長に話します。話を聞いた店長には思うところがあるよう。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

侵入者がマリオである可能性は高いけれど、証拠があるわけではありません。そこで店長は「さりげなく確認してみようと」提案します。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

後日、店長はマリオを含めた元バイト仲間を集めます。みんな社会人になってから忙しくなり、集まる機会がなかったそうです。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

昔話に花を咲かせる元バイト仲間たち。レイの名前が出てきても、マリオは動揺している様子はありません。

©kamiya.tsukami

店長はさり気なく、「レイが下着泥棒にあったらしい」と話します。マリオはどんな反応をするのでしょうか。

鍵の番号は重要な個人情報

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

鍵に刻まれた数字を、意識して見たことはありますか？その「鍵番号（キーナンバー）」は、鍵本体と同じく部屋の持ち主の安全を守る重要な情報です。もしも悪用されるようなことがあれば、危険にさらされることとなってしまうかもしれません。



今回の漫画で描かれたように、鍵そのものを失くしていなくても、番号さえ分かれば誰でも簡単に合鍵を作れてしまうケースがあります。犯人がカフェのテーブルや職場のロッカーで、スマートフォンで鍵を一瞬撮影するだけで必要な情報を得てしまうこともあるのです。



実際に、元交際相手が盗み見た鍵番号をもとに合鍵を作り、女性の自宅に侵入して殺害に及んだという痛ましい事件も報告されています。鍵番号の管理は、単なる盗難防止ではなく、命を守る行動でもあります。



卑劣な犯罪から身を守るために、鍵を無防備に置きっぱなしにしないのはもちろん、キーホルダーやキーケースで番号を隠して「キーナンバーを知られない」ことを徹底しましょう。また合鍵には番号が刻印されないため普段は合鍵を使い、純正の鍵は持ち歩かないという選択も、安全性を高める工夫のひとつです。

