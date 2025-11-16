東京モノレールは、「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム」を11月14日から2026年2月28日まで実施する。

沿線施設を巡り、公式キャラクター「モノルン」から託された手紙の暗号を解く設定で、「キキのルート」と「ララのルート」の2本構成とした。「キキのルート」は浜松町駅から、「ララのルート」は羽田空港第2ターミナル駅からスタートとなる。難易度は初心者向け。

キットは巾着と謎解き冊子、クリップペン、テナント割引券案内のセットで、販売数は3,000部。参加費は2,000円（税込）、乗車券は含まれない。先着1,000人にチャーム付きボールペンを、両ルートをクリアすると特典のスマートフォン壁紙をプレゼントする。

販売場所・時間はモノレール浜松町駅定期券売り場が午前7時から午後7時半まで、羽田空港第2ターミナル駅が初電から終電まで、初日のみ午前11時から。

リトルツインスターズ誕生50周年に合わせたフォトスポットを羽田空港第3ターミナル駅に11月1日から12月24日まで設置している。設置場所は羽田空港第3ターミナル駅浜松町方面ホーム待合室。