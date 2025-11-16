広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」/『ネコテン』1周年記念アイテムが続々登場【まとめ記事】
広島県の逸品を取りそろえるセレクトショップ「ひろしまIPPIN KITTE大阪店」は、広島の豊かな恵みを食卓にお届けする「年の瀬うまいもの祭り」を、2025年11月14日(金)から12月31日(水)まで開催する。本イベントは、年の瀬の慌ただしさを特別な“ごちそう時間"へと変えるイベント。尾道の海が育んだ天然真鯛を目の前で展示、切りたての一切れを試食して、その場で予約もできる。さらに、大黒神島沖の清浄海域で丁寧に育てられた「かなわの生かき」のぷりっとした食感、東広島のジビエ「栄肉」が放つ芳醇な香りも会場に。見て・食べて・出逢って楽しめる、五感で味わう「年の瀬うまいもの祭り」をぜひ体験しよう。また新年には「美」をテーマにした広島の発酵食品や熊野筆が入った数量限定の福袋を販売する。
ポノス株式会社は、2025年11月11日（火）に、ポノス直営の自社ECサイト「にゃんこ大商店オンライン」にて新商品を発売した。11月11日(火)より、にゃんこ大商店オンライン(https://www.nyanko-daishoten.jp)にて順次アイテムを発売する。にゃんこ大商店オンラインでは、オープン記念グッズの発売をはじめ、買い物に応じたポイントプログラム、会員登録によるプレゼント、ノベルティなど特典が盛りだくさんとなる。
※にゃんこ大商店オンラインの特典はAmazonストア内『にゃんこ大商店 Amazon STORE』は対象外。
■縦＆横に自立、収納に便利！折りたたみ台車
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、縦横に自立できて収納に便利な折りたたみ台車「100-CT007」を発売した。折りたたむと厚さ約7.7cmの超スリム設計。ちょっとした隙間にも収まり、収納場所に困らない。しかも縦置き・横置きどちらの向きでも自立できるので、倉庫やオフィスの壁際にもスマートに収納可能。スペースを無駄にしない新しいスタイルの台車だ。ハンドルを開くと同時にキャスターも連動して開く独自構造。面倒なセットアップ不要で、すぐに使える手軽さが魅力だ。急な荷運びやイベント設営など、使いたい時だけすぐに使えて、手軽さとスピードが作業効率を格段に高める。
■『にゃんこ大戦争』13年記念アイテム！『ネコテン』1周年記念アイテムが続々登場
■ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」
■2台同時に充電・通信できるUSB2.0 Type-Cケーブル
サンワサプライ株式会社は、USB Type-C対応機器2台の充電とデータ通信を同時に行える二股USB2.0Type-Cケーブル「KU-CCP100D12BK」を発売した。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しており、ノートパソコンも充電できる。やわらかく絡まらないシリコンケーブルで、快適な取り回しと携帯性を実現する。ノートパソコン・タブレット・スマートフォンなどを、2台同時に充電が可能な二股ケーブル。充電ケーブルを2本持ち歩く必要がないので、外出時の荷物が少なくなる。ノートパソコンにカメラやスマートフォンを接続して、2台同時にデータ転送できる。デバイスのバックアップを取るときや、撮影データの取り込みにおすすめだ。
■片手でラクラク調整！メカニカルスプリング式モニターアーム
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、片手で高さ調整できる40インチ対応のメカニカルスプリング式モニターアーム「100-LAC011」をで発売した。ボディーカラーは、ブラックとシルバーの2色展開となる。本製品は、メカニカルスプリング内蔵で、片手で軽く動かしてもスムーズに位置を固定できるモニターアーム。17〜40インチまでの液晶モニターに対応し、上下・前後・左右の自在な調整が可能です。ロングリーチ設計により、奥行きのあるデスクやワイドモニターでも快適に使用できる。最大耐荷重は2〜12kgで、幅広いサイズ・重量のモニターに対応します。モニターの向きを上下・左右に角度調整でき、360°回転にも対応。縦画面でも使用できる。
