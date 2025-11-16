“歌舞伎界のプリンス”4代目中村橋之助（29）と、「乃木坂46」元メンバーで女優の能條愛未（31）が10日、ホテルニューオータニで婚約発表会見を開いた。

中村芝翫に別れたはずの愛人と元サヤ報道…夫が不倫真っ只中でも妻・三田寛子は家族写真投稿の複雑胸中

2人の交際は2021年1月のミュージカル「ポーの一族」で、夫婦役で共演したことがきっかけで始まり、終演直後には女性セブンに“手つなぎデート”を報道された。

5年目を迎える2人の交際は、着実にゴールインに向かって育まれてきたわけだが、梨園関係者に聞くと、“2歳上の能條の略奪婚”なる刺激的な言葉も漏れてきた。

「手つなぎデートを撮られた時期、まだ橋之助には5年以上も交際を続けてきた京都の芸妓という存在がありました。彼女は『成駒屋』に嫁ぐことを前提に、19年夏、芸妓を引退、結婚準備のため上京しています。ただ橋之助の母である三田寛子（59）が、理由は分かりかねますが、結婚には首を縦に振らなかったといわれています。三田自身、橋之助の父である3代目橋之助（現.8代目中村芝翫=60）と結婚する際、周囲から強い反対を受けていましたから、それが学びの一つになったのかもしれません。三田と芸妓の膠着状態が続いている最中、橋之助の心のすき間に入り込んだ能條との熱愛報道は、ご贔屓筋も巻き込んでの騒ぎになったのは改めて説明するまでもないでしょう」（梨園関係者）

■能條の“堅実キャラ”が三田寛子の心を掴むまで

能條との熱愛報道が出た当時、橋之助は週刊ポストの“二股疑惑”の直撃に「それはないです」と答えているが、“手つなぎデート”の写真がまるでドラマのワンシーンのように鮮明なことから、芸能記者たちの間では“何者かによるリーク説”まで広まっていた。

そして、いつの間にか京都の芸妓の存在は消えてしまったのだが、橋之助周辺がさらに驚いているのが、高いハードルと思われた母・三田の了承を、能條が取り付けたことだろう。

人気歌舞伎役者と女性タレントといえば、20年ほど前の市川海老蔵（現.13代目市川団十郎白猿=47）と米倉涼子（50）がすぐに思い浮かぶが、この時は海老蔵の母・希実子さんが、米倉の見た目と立ち居振る舞いなどを理由に承知しなかったといわれている。

その後、海老蔵は佐藤江梨子（43）と交際を始めるわけだが、佐藤は希実子さんに、会うことすらかなわなかったといわれている。

「これはあくまでも推測ですが、三田と能條は芸能界における境遇が極めて近いというのもOKが出た理由として考えられます。能條は『乃木坂46』1期生で、センターを務めたのは4枚目のシングル『制服のマネキン』のカップリングA曲の『やさしさなら間に合ってる』のみ。しかも高山一実とのダブルセンターでした。アイドルとして活動してきたものの、派手なチャラチャラしたキャラクターではなかったことが、三田の共感を呼んだのかもしれません。能條はグループ卒業後も、幼少期からの夢だった女優としての活動を地道に続けてきただけに、三田としては“地に足がついた、しっかりした女優”と捉えたのでは。芸能界から梨園に嫁入りした三田は、分からないことだらけの日常の中で、富司純子（79）に随分励まされ、助けられたことを今でもとても恩義に感じているといいます。35年前の自身に、今度は私が……と、能條と重ね合わせて見ているのかもしれませんね」（前出の梨園関係者）

「乃木坂46」の取材を続けている番記者は、「能條としては21年からの怒涛のサクセスストーリーで、ようやく正真正銘のセンターポジションを手に入れた気分ではないでしょうか……」とも言う。

能條が“梨園の妻”“梨園のおかみ”を務め上げるには、これから正式な結婚という手続きを踏むことが必要なのは言うまでもない。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）