Image:elecom.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月14日は、スマートフォンのUSB-Cに直挿しで使えて、出っ張りは9mmに収まるELECOM（エレコム）の最新モデル「USB Type-C（TM）コネクター対応外付けポータブルSSD 500GB ESD-EAPC0500GGY」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

10月31日発売の最新モデル！ スマホ直挿しに最適化された超小型設計の外付けSSDが実質7,000円超オフ

10月31日に発売されたばかりのELECOM（エレコム）製の最新モデル「USB Type-C（TM）コネクター対応外付けポータブルSSD 500GB ESD-EAPC0500GGY」が、公式価格から41%オフに加えクーポン利用でさらに1,200円オフに！ 実質7,381円の割り引きになっています。

スマートフォンのUSB-Cに直挿しで使える超小型デザイン。コネクター部はケース装着時でも挿し込みやすい“長めの設計”となっており、スマホのバックアップ用途に非常に向いています。デバイス接続時の出っ張りが少ない厚さ9mmのスリム筐体を採用。データ移行中でも片手操作を妨げず、モバイル環境での実用性が高い点が最大の魅力です。

iPhoneを中心に、USB-C搭載スマートフォンとの親和性が極めて高く、外出先でのバックアップや大容量データのやり取りを効率化できますよ。

USB 20Gbps対応で“最大2000MB/s”の高速転送を実現

USB 20Gbps（USB3.2 Gen2×2）に対応し、読み込み最大2000MB/sというクラス随一の高速転送性能を実現。ProRes動画など容量の大きい素材でもストレスなく保存・移動が可能で、特にモバイル撮影が多いクリエイターにとって大きな生産性向上につながります。

読み込み速度が高いことで、スマホ〜PC間のデータ移動やクラウド保存前のローカル作業もスピーディーに。大量データを取り扱うワークフローにおいて、待ち時間を最小化し、撮影・編集の作業を効率化できますよ。

エレコム 外付けSSD 500GB USB3.2 (Gen2×2) 20Gpbs 対応 USB Type-C 小型 読出最大2000MB/S 【iPhone/iPad/Android/Windows/Mac/Chrome対応】 ESD-EAPC0500GGY 12,800円 （クーポン利用で1,500円オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月14日12時現在のもの。

Source: Amazon.co.jp