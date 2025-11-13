■「皆さん京本大我の私服ばっかり気にしてらっしゃいますけど大丈夫です。その日は、僕がジャージ上下です。」（加藤）

【写真】加藤清史郎が明かす京本大我の私服事情

加藤清史郎がSixTONES京本大我の私服について、Xでコメントした。

事の発端は、京本が「そういえばこの前、清史郎と飲んだ すげえ大人なBARで」とのポスト。

加藤はそれをリポストする形で「皆さん京本大我の私服ばっかり気にしてらっしゃいますけど大丈夫です。その日は、僕がジャージ上下です。」とその時の京本の私服と自身の私服について明かした。

京本は過去にも、素敵なお店で舞台キャストとの食事会にジャージで行ってしまったことや、母親から私服がダサいと言われたことなどを明かしており、今回のポストには“すげえ大人なBAR”にファンからどんな格好で行ったのか興味津々のコメントが届いていた。

それに対し、加藤がジャージでBARへ出向いたことを明かしたことで「さすがきょものお友達」「仲いいと格好も似るのかな（笑）」「似たもの同士でかわいい」などの声がファンからは上がっている。