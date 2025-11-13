今季加入のイエーツ「契約した時に期待したことすべてを上回る経験」

ドジャースのカービー・イエーツ投手が、今季過ごしたドジャースについて「たぶん自分がこれまで在籍した中で断トツで楽しいチームだ」と語った。米ハワイテレビ局「KHON2」のYoutubeにリモート出演。大谷翔平らと成し遂げたワールドシリーズ制覇を噛み締めた。

番組キャスターから「ワールドシリーズを優勝した後の生活というのは思い描いていた通りですか？」と聞かれたイエーツは、「ここ4、5日だが気分が高揚している。信じられないほど素晴らしい。これをチームメートらと経験できたことはとても粋。最高なのは、みんながとても興奮してとてもお互いを誇りに思っている点。仲間意識だよ。とにかく楽しかった」と語気を強めた。

38歳のイエーツはパドレス時代の2019年に41セーブを挙げてタイトルを獲得した。防御率1.19の好成績をマークした。その後、右肘手術も経験したが、昨季はレンジャーズで61試合に登板し、防御率1.17、33セーブと復活。しかし昨オフに1年1300万ドル（約20億円）でドジャースに加入後は、シーズン50試合で4勝3敗3セーブ、防御率5.23と大不振。ポストシーズンはロースター外となり、登板機会なく世界一も蚊帳の外だった。

それだけに右腕は「僕自身は人生最悪の年だった」というが、「そんな中でそう思えることや、あのクラブハウスにいた人間たちがすべてを物語っている。とにかくそのことに圧倒された。つまり、ドジャースと契約した時に期待したことすべてを上回る経験だったということさ」と実感した“チーム力”を強調していた。（Full-Count編集部）