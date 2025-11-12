11月11日、女優・橋本環奈が、東京の表参道ヒルズでクリスマスツリー点灯式に出席した。

橋本にとっては、初のクリスマス点灯式となる。この日は、首周りに華やかな装飾があしらわれたドレスを身にまとい、オールバックという大人な出で立ちで登場した。ドレスに合わせ、目元のメイクも普段より濃い目になっており、普段のナチュラルメイクとはまた違った雰囲気を醸し出していた。

イベントでは、輝きを保つ習慣を聞かれ、「何事も楽しむこと。時間は有限なので、やりたいことはいまのうちにやる」とポリシーを告白した。表参道ヒルズでは、母親のクリスマスプレゼントを購入するなど、プライベートでよく訪れているという。「よくここらへんを歩いています。バレてないと思います。割と身長が低いので、下を向いていれば、みんなの視線に入ることがなく」と笑顔で語っていた。

Xでは、普段より大人びた橋本のビジュアルに、絶賛の声が続出している。

《橋本環奈ばちばちメイクしてるの久々見た気がするんだけど大人っぽくなるし綺麗ねー》

《何か橋本環奈が急に大人になってるんですけど》

《橋本環奈ちゃん髪の毛をオールアップにすると大人っぽくてこれまた素敵です》

橋本が2013年「1000年に1度の逸材」と注目された当時は、福岡県に住む中学3年生だった。その後東京に進出し、女優やタレントとして目覚ましい活躍を見せるようになってから、10年以上の月日がたった。現在は26歳と、20代も後半に突入したいま、イメージ戦略にも変化があるようだ。

「今回のイベントで、“大人化”したビジュアルが話題を集めた橋本さんですが、CMでも見せ方に変化が出てきています。

2023年から、紳士服ブランド『洋服の青山』のCMキャラクターに就任しています。当初は新社会人向けのライン“フレッシャーズ”のCMに出演していましたが、今年10月からは、より大人の女性向けの“美ジ楽スーツ”CMに出演。これまでのような満面の笑顔を封印し、終始クールな表情で、ファンからは『かっこいい』『大人な環奈ちゃんも最高』と好評を集めていました。年齢に合わせて、今後もさまざまな表情を見せてくれそうです」（芸能記者）

20代後半は、かっこいい“ハシカン”がもっと見たい！