【和歌山県】「お肌すべすべに……」渓流沿いの秘湯「龍神温泉」の魅力とは？雰囲気のある温泉街も人気
和歌山県の中央部に位置する龍神温泉は、開湯1300年以上の長い歴史を持つ名湯です。弘法大師（空海）が難陀龍王（なんだりゅうおう）のお告げによって開いたとされる伝説を持ち、江戸時代には紀州徳川家の別荘温泉地として栄えました。
泉質は、古い角質や毛穴の汚れを落とす作用があると言われる、ナトリウム炭酸水素塩泉。その美肌効果の高さから、島根県の湯の川温泉、群馬県の川中温泉と並ぶ「日本三美人の湯」の1つに数えられています。
代表的な観光スポットの1つが、高野山と龍神温泉を結ぶ「高野龍神スカイライン」。絶景ドライブルートとして知られ、中間地点には、四季折々の眺望を望む展望塔がある「道の駅 龍神ごまさんスカイタワー」があります。
また、温泉街には、弘法大師が開いた際に安置した薬師如来をまつる「温泉寺」や中里介山の小説『大菩薩峠』に登場した「曼陀羅（まんだら）の滝」など、歴史や伝説にまつわるスポットが点在しています。
▼湯上がりの肌に満足感
「日本三美人の湯として有名でお肌すべすべになります」（40代女性／滋賀県）」
「湯上がり後にしっとりスベスベになる感覚は格別」（50代男性／東京都）」
▼秘境の雰囲気に癒される
「山奥の秘境で、龍神スカイライン沿いの山々が絶景」（40代女性／愛知県）」
「温泉はもちろんのこと、温泉街も雰囲気があり美しい」（30代女性／東京都）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
日高川沿いに温泉旅館が点在する山あいの秘湯・龍神温泉は、周辺は豊かな自然に囲まれ、四季折々の美しい景観が魅力です。
これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
