ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥óàÅ¾Çäá¤ò¹ðÇò¡¡ÇäµÑ±×¤âÌÀ¤«¤·¡Ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ò°úÂà¤·¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥óàÅ¾Çäá¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎàÇúÇã¤¤á¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏµþÅÔ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¨¡ª¡©¡¡µþÅÔ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡©¡×¤È¿©¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«ÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È¥á¥Ã¥Á¥ã¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø³°¹ñ¿ÍÂÐºö¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢·ë¹½¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÇ¶â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÇä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸½ºß¤Ï¼êÊü¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¦¥ï¥µ¤Ë¤è¤ë¤È¡ØÃæ¹ñ¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÉáÄÌ¤ËÊ§¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤ó¤ÇÇä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ê¤ó¤Ü¤ÇÇã¤¦¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ü¤ÇÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎëÌÚ»á¤â¡Ö¸À¤¦¤«¡ª¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ø¤¢¤Î¤Í¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¥×¥é¥¹¤ä¤Ã¤¿¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤À¤±¡Ä¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤é¤ì¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö£³£°Ëü¤°¤é¤¤¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£