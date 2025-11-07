¡ÚÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡Û¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¡×¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¥³¥Ä
ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢»°ÆüË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤ÏÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö·Ï¶µ¼ø¡¦³°»³Èþ¼ù»á¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿»Ñ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï³°»³»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»°ÆüË·¼ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¶ñÂÎÅª¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡¡ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ëºÝ¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¡×¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£É®¼Ô¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËüÇ¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡ÖËèÄ«30Ê¬»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖËèÆüÊ¢¶Ú10²ó¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤âÂ³¤¤¤¿»î¤·¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿»Ñ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤·¤è¤¦
¡¡³°»³»á¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀßÄê¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿»Ñ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅª¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¡¦·Ð¸³¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÁÞÏÃÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡ÊËÜ¶Ú¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤Ã»¤¤ÏÃ¡Ë¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ò¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¡×¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤Î½ÐÍè»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ì½ê¡¢»þ´Ö¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ä¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¡¢¼«Ê¬¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á¯ÌÀ¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÁé¤»¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ¥±Û´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¤¤Æ¡¢¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊP.75¡Ë
¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¡×¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¡ÈÀè¹ÔÂÎ¸³¡É¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¾ÍèÁü¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤¿¤«¤â»öÁ°¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î»Ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÆ°¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤¬¶ñÂÎ²½¤¹¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢³°»³»á¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¿´Íý³Ø¤Î¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢¡ÖÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òµ½Ò¤µ¤»¤¿¼Â¸³¤À¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¡¢³°»³»á¤Ï¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¥°¥ë¡¼¥×¡¢¢Ã±¤Ê¤ëÌ¤Íè»×¹Í¥°¥ë¡¼¥×¡¢£ÅýÀ©¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¥°¥ë¡¼¥×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ò¤³¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¡£
¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¥°¥ë¡¼¥×
¡Öµ½Ò¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Î±Ñ¸ìÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ìÌÌ¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î½ÐÍè»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ì½ê¡¢»þ´Ö¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤äÍÍ»Ò¡¢¼«Ê¬¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á¯ÌÀ¤ËÁÛÁü¤µ¤»¡¢µ½Ò¤µ¤»¤¿¡£
¢Ã±¤Ê¤ëÌ¤Íè»×¹Í¥°¥ë¡¼¥×
¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè¹ÔÂÎ¸³¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Ì¤Íè»×¹Í¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£»öÁ°¤Î·Ð¸³¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡¢Ì¤Íè¤òµ½Ò¤µ¤»¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÖÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢»ä¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¡£
£ÅýÀ©¥°¥ë¡¼¥×
¤Ê¤ó¤Î½è¶ø¤â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤Èæ³Ó»²¾È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÁÛÁü¡Ê²óÅú¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Î1½µ´Ö¤Ç±Ñ¸ìÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹Í½Äê¤Ê¤Î¤«¡×¤½¤Î³Ø½¬»þ´Ö¤òµ½Ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬¡¢Â¾¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤â¡¢ÌÜÉ¸¤òÄÉµá¤¹¤ëÅÙ¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ã±¤ËÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿Ì¤Íè¤òÀè¹ÔÂÎ¸³¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤òÂ¥¤¹¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ËÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤ò¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡Ö¿´ÅªÂÐÈæ¡×¤¬½ÅÍ×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅªÌ¤Íè»×¹Í¤Ï¡ÖÃ£À®¤Î¸«¹þ¤ß¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ËÍ¸ú¡×¤È³°»³»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÌ¤Íè¤ò¥Ð¥é¿§¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡×¤ä¡Ö²ÚÎï¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡×¤ò¤¤¤¯¤é¶ñÂÎÅª¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤é¤±¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ËËÜµ¤¤Ç¤Ê¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Ã£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢³°»³»á¤¬µó¤²¤ë¤Î¤¬¡Ö¿´ÅªÂÐÈæ¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡Ë¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖË¾¤Þ¤·¤¤ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Î¾õÂÖ¡ÊÍýÁÛ¡Ë¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÁË¤à¸½¼ÂÅª¤Ê¾ã³²¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»ÖË¾Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡×¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¼«Ê¬¤Î»Ñ¤äÆ´¤ì¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÊâ¤¯¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì²¤µ¤ËÉé¤±¤ÆÊÙ¶¯¤Ç¤¤Ê¤¤»Ñ¤ä¡¢¥²¡¼¥à¤ËË×Æ¬¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤Î¤À¡£
¿´ÅªÂÐÈæ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤ÄÄ©ÀïÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊP.97¡Ë
ÌÜÉ¸¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀïÎ¬¤òÊÑ¤¨¤ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃ£À®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤¬¡¢Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ê¤Î¤«¡¢º¤Æñ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÀïÎ¬¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È³°»³»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®»þ¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¾ã³²¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢ÂÐºö¤òÎý¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢10¥¥íÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖËèÄ«¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖËèÆüÊ¢¶Ú¤ò10²ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤ÎÌÜÉ¸¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤ÆÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÀïÎ¬¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£