ネコ型配膳ロボット「ベラボット」が今度は「グランデスケール」でプラモデル化！ 2026年4月発売予定
【グランデスケール ベラボット】 2026年4月 発売予定 価格：4,950円
グランデスケール ベラボット本体
顔パーツ×4
おぼん×4
おぼん（3mm穴あり）×1
表情、マーキング再現用シール
(C)Pudu Technology Inc. All Rights Reserved.
コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ベラボット」を2026年4月に発売する。価格は4,950円。
本製品は、レストラン等でおなじみのネコ型配膳ロボット「ベラボット」を、同社の精緻なプラモデルの3DCADデータを拡大再設計し、大きなサイズで展開するプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。
プラモデル「ベラボット」より大きさを約1.7倍にスケールアップしており、1/6スケール相当のキャラクターモデルやフィギュアと組み合わせるのに、ちょうど良いサイズ感となっている。
キットはホワイト、ブラック、シルバーの3色成型で、組み立てるだけで簡単にベラボットが完成する。顔のパーツは4個付属し、10種の表情シールを選択して貼ることで、多彩な表情を演出することができるほか、Pudu Robotics社のロゴもシールで付属する。
またベースなどが接続可能な3mm径の穴を各所に設けている。
「グランデスケール ベラボット」仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約185mm セット内容
※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。