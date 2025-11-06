【グランデスケール ベラボット】 2026年4月 発売予定 価格：4,950円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ベラボット」を2026年4月に発売する。価格は4,950円。

本製品は、レストラン等でおなじみのネコ型配膳ロボット「ベラボット」を、同社の精緻なプラモデルの3DCADデータを拡大再設計し、大きなサイズで展開するプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。

プラモデル「ベラボット」より大きさを約1.7倍にスケールアップしており、1/6スケール相当のキャラクターモデルやフィギュアと組み合わせるのに、ちょうど良いサイズ感となっている。

キットはホワイト、ブラック、シルバーの3色成型で、組み立てるだけで簡単にベラボットが完成する。顔のパーツは4個付属し、10種の表情シールを選択して貼ることで、多彩な表情を演出することができるほか、Pudu Robotics社のロゴもシールで付属する。

またベースなどが接続可能な3mm径の穴を各所に設けている。

「グランデスケール ベラボット」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約185mm セット内容グランデスケール ベラボット本体顔パーツ×4おぼん×4おぼん（3mm穴あり）×1表情、マーキング再現用シール

(C)Pudu Technology Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。