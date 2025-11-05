Image: AS photo family / Shutterstock.com

スマートフォンの新モデル発表会といえば、夏がPixel、秋がiPhone、そして年が明けたらGalaxyというのがガジェット好きのスケジュール。

年明けのCESの後、Samsung（サムスン）が発表会Unpackedを開催すると、今年はどんな1年になるかなとワクワクします。ですが、今年はちょっとそのワクワクが遅れそう。

2月発表説

ネタ元のAndroid Policeが、韓国メディアからの情報として、年明けのSamsung発表会は2月25日が有力と報じています。発表会Unpackedの開催場所はサンフランシスコ。ここ数年、1月中の発表が続いていただけに、約1カ月の後ろ倒しはちょっと気になりますね。

Android Policeいわく、2月発表は今までもあったものの、2月後半なら2018年以来と、昨今ではかなり珍しいスケジュールのようですが…。

Galaxy S26シリーズ

Samsungは、その年の発表会1回目にはフラッグシップとなるスマートフォンを当ててきます。今回期待されるのはGalaxy S26シリーズ。

Galaxy S26シリーズでは、無印モデルがなくなる、プラスモデルはなくなる、いややっぱりあるなど、スペック以前にラインナップでかなり噂がフラフラしています。それに加えて、薄型スマホのGalaxy S25 EdgeがS25ネーミングだったことで、来年はどうなる？S26シリーズとして一緒に発表されるの？そもそもあるの？ないの？と、これまたフラフラしています。

あくまでも噂ではありますが、ラインナップからフラついていたゆえの発表会後ろ倒し…なのかな。

Samsungの発表会が遅くなると、スマホ業界のエンジンがかかるのも遅れそう…。

