¥É·³¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤¿¥²¥ì¡¼¥íJr.¡¡ÎÞ¤ÇÆ°¤±¤º¤â¡ÄÍâÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ª¤Ð¤±¡×
¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ÏPS8ËÜÎÝÂÇ¡ÄWSÂè7Àï¤Ï±äÄ¹11²ó¤Ë»³ËÜ¤«¤éÆóÎÝÂÇ
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç±äÄ¹11²ó¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¼çË¤¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¤ÎÌÜ¤«¤é¤Ï²ù¤·ÎÞ¤¬°î¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ç´¿´î¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£·ãÆ®¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Î¡ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤éÂè4Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢10°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.333¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.074¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤Î8ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£±äÄ¹11²ó¤Ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÊÌ³Ê¤ÎÂÇËÀ¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÁ¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÀï¡£¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë»Ä¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÛ¹Í«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ë²Ú¤Êµ¡Æâ¤Ç²ÈÂ²¤¿¤Á¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¿À¤µ¤Þ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥ó¥¯¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿°ìÆü¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨Áá¤¤¤Ê¤¡w¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ª¤Ð¤±¡×¡ÖËº¤ì¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤À¤é¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë