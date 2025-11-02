韓国ドラマ「華政」第4話〜第8話【あらすじ】
ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
「テレ東プラス」では、11月3日（月・祝）〜11月7日（金）放送、第4話〜第8話のあらすじを紹介する。
【11月3日（月・祝）放送 第4話】
民の生活に興味を抱いた貞明公主と永昌大君は王宮を抜け出すが、王宮を出たことがない二人は町でひどい目に遭う。
その時、貞明公主は酒場でとある話を聞く。それは、臨海君を殺したのは光海君で、次は永昌大君が殺される番だと…。
王宮に戻った貞明公主は、自分たちは光海君の敵であると知らされるが、光海君が優しい兄であったことを思い出し、光海君にこの先もずっとこれまでどおりの兄上でいてくれるよう頼むのだった。
仁穆大妃は、永昌大君を守るため、貞明公主の婚礼を急ぐ。ドッキョンの協力によってホン・ジュウォンとカン・イヌが婿候補に挙がる。
【11月4日（火）放送 第5話】
ジュウォンとイヌが婿候補に上がる中、イヌはジュウォンに貞明公主が好きだと明かし、自分が夫になると宣言する。
貞明公主の婚礼の仲介役を頼まれたドッキョンは、父であるカン・ジュソンの返事を聞くため屋敷を訪ねるが、そこで思わぬことを聞かされる。それは、光海君が密かに武器を製造してるというものであった。
王宮では、イ・イチョムが仁穆大妃の父キム・ジェナムと永昌大君に謀反の罪を着せるため、銀を取引する商人を襲ったパク・ウンソに偽の告発書を書かせていた。
数日後、ジェナムとその息子たちは投獄され、仁穆大妃は住まいに幽閉され、永昌大君は宮中から追放される。
【11月5日（水）放送 第6話】
ある日、矢文が刺さった羊の死骸が玉座の上に吊るされていた。矢文には「今の国王は玉座の真の主ではない」という一文と共に、ナム・サゴの予言書があることを知らせるものだった。
それを聞いた仁穆大妃は、ナム・サゴの予言の言葉を思い出し、「この世の真の主」が貞明公主のことだと気づく。そして、光海君たちに知られる前に、貞明公主を王宮から逃がそうとするのだった。
同じ頃、ドッキョンは医官から先王は毒殺されたと聞かされ、光海君が毒を盛ったのではないかと疑念を抱く。
【11月6日（木）放送 第7話】
キム・ゲシが貞明公主と永昌大君を殺すように指示したという言葉に逆上する光海君。ゲシに向かって刀を揺り上げた時、遠くから爆発音が聞こえる。火の手が上がった場所に駆け付けた光海君は激しく炎上する船を目にし、貞明公主の死を思い、その場で泣き崩れる。
数日後、永昌大君も流刑地で亡くなったという知らせが届き、二人の死は事故として処理される。
一方、永昌大君まで殺されたことを知った仁穆大妃は光海君への復讐を誓う。一人だけ小舟に乗って逃げた貞明公主は、奴隷船に拾われ倭国に到着。男として硫黄鉱山に売られてしまう…。
【11月7日（金）放送 第8話】
光海君は羊の事件は宮中を支配するほどの力を持つ何者かが絡んでいると推測し、その者の正体を突き止めようと躍起になっていた。
ある日、ドッキョンの家を訪れた光海君は宣祖の検死日誌を発見する。光海君が問い詰めると、ドッキョンは光海君の指示で先王は毒殺され、その毒を盛った者の体にはその痕が残っていると答える。光海君はゲシの腕に毒を盛った痕を見つけ、驚愕する。
一方、貞明公主は鉱主のマルノに女であることを気づかれ遊郭に行かされそうになったため、自分は朝鮮の公主だと明かすも一笑に付される。そして、大君と公主は王に殺されたと聞かされ絶望する…。
出演
貞明公主／ファイ…イ・ヨニ
光海君…チャ・スンウォン
綾陽君（仁祖）…キム・ジェウォン
ホン・ジュウォン…ソ・ガンジュン
カン・イヌ…ハン・ジュワン
【演出】
キム・サンホ、チェ・ジョンギュ
【脚本】
キム・イヨン
