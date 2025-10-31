「お出かけ用の服がない！」→【ユニクロ】へ！ 40・50代が似合う♡「優秀スカート」

シッピングやランチ会など、いざ、お出かけしようと思ったら「着ていく服がない……」そんなミドル世代におすすめしたいのは、プラスワンでトレンドのレディライク装いが完成するスカート。今回は【ユニクロ】から、カジュアルさもエレガントさも併せ持つスウェットスカートや、着心地の良さも期待できそうなニットスカートなど、ワードローブに備えておくと頼りになりそうな「優秀スカート」をご紹介します。

気負わず着られてきちんと見えも狙える優秀スカート

【ユニクロ】「ドライスウェットナローロングスカート」\2,990（税込）

程よいハリと厚みのある、スウェット生地で作られているのが特徴。カジュアルさもエレガントさも併せ持つスカートは、ミドル世代のお出かけコーデの即戦力になりそう。ストンと落ちるIラインシルエットでスッキリ見え。ダウンジャケットやセーターなど、秋冬コーデに出番が増えるボリュームのあるアイテムも、バランスよく着こなせそうです。

上品に華やかさをプラスできるプリーツスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

プリーツデザインが上品な華やかさを与えるスカートは、いつもよりおしゃれしてお出かけしたい日にうってつけ。腰まわりのプリーツを抑えた広がりすぎないシルエットとミディ丈で、上品に大人っぽく着こなせそう。ウエストゴム仕様ですがギャザーを寄せてないため、タックインスタイルもサマ見えしそうです。

着心地の良さも実感できそうなニットスカート

【ユニクロ】「3Dスフレヤーンスカート」\3,990（税込）

縫い目のない3D製法による、美しいシルエットが特徴。公式オンラインストアによると「ふんわりとしたやわらかな肌ざわりのリブ編みでチクチクしにくい」とのこと。着心地の良さにもこだわりたいミドル世代にぴったりの商品です。シンプルなデザインで、テイスト問わず使える着回し力の高さも魅力的。

一点投入でおしゃれ見えを狙える主役級スカート

【ユニクロ】「プリーツロングスカート」\4,990（税込）

マルチカラーのストライプ柄が目を引くスカートは、プラスワンでおしゃれな雰囲気をまとえそう。歩くたびにヒラヒラ揺れるプリーツが優美な雰囲気も演出。ロングコートや厚手のセーターもふわっと軽やかな着こなしに。公式オンラインストアによると「ポリエステル素材でシワになりにくい」とのこと。お手入れしやすいのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i