中森明菜や矢沢永吉の名前も…NHK『紅白歌合戦』「今年の″超目玉″と″サプライズ″を大胆予想！」

昨年の”K-POP祭り”から”家族二世代ウケ”へ

秋の深まりとともに注目が集まるのが、『NHK紅白歌合戦』の出場者だ。昨年は第１部の平均世帯視聴率が29.0％と、最低ラインといわれる30％を下回る結果となった。NHKの一大看板かつ国民的娯楽番組を復権させるべく、制作陣は目玉アーティストとサプライズの仕込みに全精力を注ぐ。NHK関係者が明かす。

「今年は『うたコン』の制作統括が『紅白』のプロデューサーを務めます。『うたコン』は60〜70代の視聴者をメインターゲットにしている音楽番組。昨年の″K-POP祭り″が不評だったことを受け、″今年は家族二世代にウケる日本の歌謡曲を増やしたい″というNHKの上層部の意向が表れています」

そんな今年の紅白の肝煎り企画が、旧ジャニーズ事務所アーティストの復活だ。

「故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、２年前から出場がストップしていた。しかし、彼らがいなくなったことで視聴率は大きく下がってしまいました。そこで、今年は３年ぶりに旧ジャニのアーティストを解禁する予定です。

現時点では、業界で″視聴率キング″と言われる『Ｓｎｏｗ Ｍａｎ』と、配信の流入が期待できる『ｔｉｍｅｌｅｓｚ』の二組にオファーをかけています。『ＳｉｘＴＯＮＥＳ』は、メンバーのジェシー（29）が司会の綾瀬はるか（40）と熱愛が報じられたので難しいでしょうね……」（前出とは別のNHK関係者）

旧ジャニーズアーティスト以外にも、数々の大物と水面下で出演交渉が進められている。その筆頭が、宇多田ヒカル（42）なのだという。

「宇多田は’16年にロンドンから中継で登場して以来、出場していない。これまでアプローチをかけてきましたが、毎年断られ続けているようです。ただ今年は、米津玄師（34）が作詞作曲し、宇多田が歌唱を担当する楽曲『JANE DOE』が発売された。この曲を米津と一緒に海外から歌うというプランで、引っ張り出そうと画策しているんだとか。

今年ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉（76）は、夏ドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）の主題歌にもなった『真実』が話題になりました。矢沢が連ドラの主題歌を担当するのは28年ぶり。中継になっても曲を披露してもらいたいところでしょう。他にも、今年50周年を迎えた山下達郎（72）や中島みゆき（73）、45周年の佐野元春（69）や40周年の久保田利伸（63）、35周年の槇原敬之（56）らの出場もあり得ます」（大手レコード会社幹部）

松田聖子（63）と中森明菜（60）の二大アイドルは今年の紅白のターゲットにドストライクだ。

「明菜は今年4月、大分県で開催された野外音楽フェスで16年ぶりのステージ復帰を果たした。その少し前から、『中森明菜 Best Performance on NHK』と題して、過去に明菜がNHKの番組に出演した際の歌唱映像を配信するなど布石は打ってある。一方の聖子も今年でデビュー45周年を迎え、6月にNHKの音楽特番に出演している。聖子と明菜の夢の共演が実現するかもしれません」（同前）

今年は放送文化100年、戦後80年という節目にちなんだ企画も準備されている。

「日本のテレビ史における最初のテレビ出演者である黒柳徹子（92）をＳＰゲストとして呼び、出場歌手全員で美空ひばりの『一本の鉛筆』など、反戦をテーマにした歌を歌うプランが浮上している。

毎年恒例の追悼企画で取り上げるのは、長嶋茂雄さん（享年89）で間違いない。ミスターがゲストボーカルとして参加した名曲『果てしない夢を』を、長嶋さんと親交の深かった野球解説者の中畑清（71）、原辰徳（67）、王貞治（85）らが歌えば、日本中が感動に包まれるでしょう」（キー局編成担当者）

昨年、K-POP勢に出番を奪われた日本のアイドルは今年で巻き返しを図る。

「昨年、日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞した『ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ』の出場は固い。ただ、単体ではなく、同じ事務所で『倍倍FIGHT!』がヒットした『ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ』や、『かわいいだけじゃだめですか？』が代表曲の『ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ』らとメドレーを披露する可能性が高い」（同前）

気になる大トリは……

紅白の最大の目玉ともいえるのが、トリを飾るアーティストだ。

「紅組は、年内での活動休止を発表した『Ｐｅｒｆｕｍｅ』が本命です。’08年に『ポリリズム』で初出場した際は、後半のトップバッターでした。最後の出演になる今年は、同じ『ポリリズム』や名曲『STAR TRAIN』をトリの枠で歌うというドラマチックな演出が構想されているようです。

白組の大トリはやはり『嵐』でしょうね。『嵐』は’26年の春に開催予定のコンサートツアーで活動を終了する。出演するなら今年がラストチャンス。すでに大トリでオファーをかけているといいます。しかし、リーダーの大野智（44）が難色を示しているようで、交渉はギリギリまで続きそう」（前出・NHK関係者）

そして今年最大のサプライズとして、あの超大物海外アーティストの名が挙がっている。

「テイラー・スウィフト（35）です。12月に新アルバム『The Life of a Showgirl』の日本国内盤が発売されます。アメリカでは発売初週に400万枚を売り上げた伝説的なアルバムで、国内盤発売に合わせた日本ツアーがウワサされている。飛び入り出演のチャンスなんです」（同前）

期待は高まるばかりだが――?

『FRIDAY』2025年11月7日号より