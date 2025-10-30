抱っこされて写るあどけない子猫の姿。それから7年後の姿が注目を集めています。話題の動画の再生回数は5万6000回を超え「7年間、幸せに暮らしてた証明だよな」「すっかり貫禄が出ましたネ」「うちの猫もこんな感じ」といったコメントが集まっています。

【動画：『天使のようにかわいかった子猫』が、７年後……】

子猫の7年後

TikTokアカウント「ぶくぶく」に投稿されたのは、子猫の7年後の姿。あどけない表情で抱っこされているのは子猫時代のぶーちゃんです。それから7年後ぶーちゃんは、なんと、おじさんのような寝姿を披露していました。

壁に頭を預け、後ろ足を広げてお腹を丸出し！気だるそうにあくびをする姿がなんとも言えません。体も大きくなり、体重は7kgを超えているそうです。貫禄たっぷりに見えますが、甘えん坊でビビりなところは小さい頃から変わらないのだそう。大きくなった姿も可愛いぶーちゃんでした。

飼い主さんを変えた運命の出会い

飼い主さんは以前は猫が好きではなかったそうですが、産まれた子猫たちを見て可愛いと思うようになったのだそう。その中にぶーちゃんがいました。きょうだい猫たちよりも顔も体も大きく成長したそうです。

表情豊かで賢いぶーちゃんの魅力

ぶーちゃんは、仕草や表情がとても人間味があるそうです。なにか言いたげな表情で飼い主さんを見つめたり、リラックスした姿が人間みたいになったりするのだそう。7歳になると、飼い主さんの表情や雰囲気、言葉なども理解できるようになるのかもしれませんね。貫禄たっぷりに成長した今も変わらず愛らしい、ぶーちゃんの魅力から目が離せません。

投稿には「天使は天使のままですね！貫禄がついただけで」「幸せいっぱいに大事に育てられた結果だね」「7年後も変わらず可愛い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ぶくぶく」では、ぶーちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぶくぶく」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。