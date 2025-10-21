¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Èï³²Êó¹ð¡ÖÞÕ¿È¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¡Ø¥Ö¥¹¡Ù¡×µÕ½±¤â
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆú¿§¤ÎÈô¹Ô¾¯½÷¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹¾ùõ°ª¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³¹Ãæ¤Ç¸Î°Õ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¹¾ùõ¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªÞÕ¿È¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¡Ø¥Ö¥¹¡Ù¤ÎÂæ»ìÉÕ¤ÆÃÂç¥ì¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈï³²¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤â¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¸¤ã¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ3ÇÜ¤Û¤É¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤È¡Ø¥Ï¥²¡Ù¤ÎÂæ»ìÉÕ¤¥ì¥¹¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈµÕ½±¡É¤âÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÈéÆù¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï1317Ëü²ó¤ÎÉ½¼¨²ó¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢1250¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆú¿§¤ÎÈô¹Ô¾¯½÷¡×¤ÏÉñÂæÈ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¹¾ùõ¤Ï18Ç¯¤«¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×1´üÀ¸¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼7Ëü¿Í¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£