小型ながら大音量で拡声できる！ハンドマイク型拡声スピーカー
サンワサプライ株式会社は、マイクに向けて話すだけで声を拡声できるポータブル拡声器「MM-SPAMP20」を発売する。従来品に比べ小型になり、出力も最大15Wの高出力に対応するので、イベント、会議、カラオケなど、様々なシーンで手軽に活用できます。Bluetooth対応で音楽再生も可能だ。
■従来品よりパワーアップ！最大15Wの高出力
音響設備などが必要なく、15Wの高出力対応で誰でも簡単に声を拡声出力できる。屋内の比較的静かな環境では60人〜70人程度、屋外での使用目安として40人程度への案内が可能だ。
■コンパクトだから様々な場面で使える
小型で軽量なので持ち運びしやすく、長時間使用しても負担が軽くて握りやすいスリムな形状だ。Bluetooth接続で配線不要なので、朝礼や打ち合わせ、会議、授業、屋外イベントなど幅広く使用できる。
■Bluetoothで機器と接続！音楽と一緒に拡声できる
Bluetooth対応で、スマートフォンなどから音楽を再生できる。同時に拡声もできるので、店頭案内やカラオケなどに使用可能だ。
■マイク音量調整＆ミュート可能
マイクの音量調整とミュートボタンが付いている。
■音楽プレーヤーと有線接続
3.5mmステレオミニケーブルで、MP3プレーヤーなどの外部機器の音声を再生できる。
■付属のUSBケーブルで充電できる
バッテリー内蔵で動作し、約4〜5時間の充電で約6時間の連続動作が可能だ。
■ストラップ付き
専用ストラップが付属しているので、マイクから手を離したい時に便利だ。
■収納ポーチ付き
拡声器本体を収納できるポーチが付いている。
■マイクに向けて話すだけで声を拡声できるポータブル拡声器「MM-SPAMP20」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・自由にカスタマイズできる！モジュラーデザインのヘッドホン「CMF Headphone Pro」
・軽量コンパクトで300W出力！普段使いができるポータブル電源
・優れた音質で会議の質を高め、多人数でもクリアな音声を実現！ワイヤレススピーカーフォン
・耳を塞がないオープンイヤー型！ながら聴きに最適な「イヤーカフ」形状のイヤホン
・HDMIケーブルを最大40mまで延長できる！HDMI延長中継アダプタ
■従来品よりパワーアップ！最大15Wの高出力
音響設備などが必要なく、15Wの高出力対応で誰でも簡単に声を拡声出力できる。屋内の比較的静かな環境では60人〜70人程度、屋外での使用目安として40人程度への案内が可能だ。
■コンパクトだから様々な場面で使える
小型で軽量なので持ち運びしやすく、長時間使用しても負担が軽くて握りやすいスリムな形状だ。Bluetooth接続で配線不要なので、朝礼や打ち合わせ、会議、授業、屋外イベントなど幅広く使用できる。
■Bluetoothで機器と接続！音楽と一緒に拡声できる
Bluetooth対応で、スマートフォンなどから音楽を再生できる。同時に拡声もできるので、店頭案内やカラオケなどに使用可能だ。
■マイク音量調整＆ミュート可能
マイクの音量調整とミュートボタンが付いている。
■音楽プレーヤーと有線接続
3.5mmステレオミニケーブルで、MP3プレーヤーなどの外部機器の音声を再生できる。
■付属のUSBケーブルで充電できる
バッテリー内蔵で動作し、約4〜5時間の充電で約6時間の連続動作が可能だ。
■ストラップ付き
専用ストラップが付属しているので、マイクから手を離したい時に便利だ。
■収納ポーチ付き
拡声器本体を収納できるポーチが付いている。
■マイクに向けて話すだけで声を拡声できるポータブル拡声器「MM-SPAMP20」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・自由にカスタマイズできる！モジュラーデザインのヘッドホン「CMF Headphone Pro」
・軽量コンパクトで300W出力！普段使いができるポータブル電源
・優れた音質で会議の質を高め、多人数でもクリアな音声を実現！ワイヤレススピーカーフォン
・耳を塞がないオープンイヤー型！ながら聴きに最適な「イヤーカフ」形状のイヤホン
・HDMIケーブルを最大40mまで延長できる！HDMI延長中継アダプタ