【40・50代ヘア】今どきの「白髪ぼかし」ってこんなシャレてるの──！？

白髪を隠すより、自然に馴染ませて活かす白髪ぼかしカラーが人気上昇中！ ハイライトや明度差のあるトーンを使うことで、髪全体に奥行きと立体感が生まれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品で洗練された白髪ぼかしヘアを紹介します。

ピンクブラウン × 外ハネボブで大人可愛く

ピンクブラウンの柔らかなベースに、極細ハイライトを繊細に入れた外ハネボブ。毛束をふわっと動かして仕上げることで、光がランダムに反射し、自然なツヤが際立ちます。ワンカールの抜け感と、細やかな筋感の重なりも◎ 白髪を目立たせず、全体のトーンをふんわり明るく見せてくれる、大人の軽やかヘアです。

こっくりブラウンに溶け込む極細ハイライトレイヤー

ミディアムレイヤーに、細くハイライトを散らしたデザインです。ストレートタッチの中に自然な動きが出るよう、トップは内に、ベースは肩に沿って外へ流れるようにカット。ほんのりと光を拾う極細の筋感が、落ち着いたブラウンに深みを与えています。ハイライトが主張しすぎずなじむので、白髪ぼかし初心者にも取り入れやすそうです。

ミルクティベージュ × ベージュハイライトの柔らかレイヤーミディ

明るめのミルクティベージュをベースに、ベージュハイライトを下部中心に重ねたレイヤーミディです。全体を内に入れるスタイリングで、ふんわりとしたボリューム感をキープ。動きが出すぎないエアリーな仕上がりで、品よくまとまった印象に。柔らかな光をまとうような明るさで、白髪をやさしくなじませる上品なヘアスタイルです。

ハイウエイトレイヤーで魅せる脱白髪染めのミルクティベージュ

ひし形シルエットに整えたハイウエイトレイヤーミディ。高い位置から内にカールを入れ、襟足を軽く外へ逃がすことで、立体感を演出。全体をミルクティベージュでトーンアップし、白髪をぼかしながら柔らかい印象に仕上げています。ハイライトが織り交ざったようなナチュラルな透け感で、上品さと抜け感の両方を醸し出せるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里