Apple¡¢¿·¥Î¡¼¥È·¿Mac ¡È¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ÉÅÐ¾ì¤ÈÍ½¹ð¡¢M5ÅëºÜMacBook Pro¤«
10·î14Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢Apple¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¸¥ç¥º¥¦¥£¥¢¥Ã¥¯»á¡ÊWorldwide MarketingÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ë¤¬X¤Ë¡ÖMmmmm. Something powerful is coming.¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥Î¡¼¥È·¿Mac¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡ÖV¡Ê=¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤Î5¡Ë¡×¤ò½Å¤Í¤¿Ã»¤¤Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ä¼¡À¤Âå¤ÎÌö¿Ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢M5À¤Âå¤Î¿·MacBook Pro¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì»þ´ü¤Ï¡ÖCOMING SOON¡Ê¤Þ¤â¤Ê¤¯¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤Î¥Î¡¼¥È·¿Mac¤ÏÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢MacBook Air¤Î¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¤¬MacBook Pro¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
Mmmmm¡Ä something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC- Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
¤³¤ÎÍ½¹ð¤ÏÄ¾¶á¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËBloomberg¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»á¤ÏM5¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î14¥¤¥ó¥ÁMacBook Pro¤ÈiPad Pro¡¢M5¤È²þÎÉ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Vision Pro¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤ÊM5 Pro¤ª¤è¤ÓM5 Max¤òÅëºÜ¤·¤¿MacBook Pro¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤ÎÅÐ¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
M5¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹½èÍýÇ½ÎÏ¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ËiPhone 17 Pro¥·¥ê¡¼¥º¤äiPhone Air¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖA19 Pro¡×¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎGPU¥³¥¢¤òÅëºÜ¤·¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î¥í¡¼¥«¥ë½èÍý¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤òGPUÆâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£M5¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢AI½èÍýÀÇ½¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Õ¥È¤ÎAffinity¤¬10·îËö¤Ë¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î28Æü¡Á30Æü¤ËAdobe¤¬ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡ÖAdobe Max 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¿·¥Ä¡¼¥ë¤È¡¢¼¡´üMacBook Pro¤ÈiPad Pro¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤ëAIµ¡Ç½¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Apple¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢AirTag¡¢HomePod mini¡¢Apple TV¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤ÎApple Store¤ÇHomePod mini¤ÈApple TV¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹¹¿·¤â¶á¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ä¼¡À¤Âå¤ÎÌö¿Ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢M5À¤Âå¤Î¿·MacBook Pro¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì»þ´ü¤Ï¡ÖCOMING SOON¡Ê¤Þ¤â¤Ê¤¯¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤Î¥Î¡¼¥È·¿Mac¤ÏÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢MacBook Air¤Î¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¤¬MacBook Pro¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
Mmmmm¡Ä something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC- Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
¤³¤ÎÍ½¹ð¤ÏÄ¾¶á¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËBloomberg¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»á¤ÏM5¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î14¥¤¥ó¥ÁMacBook Pro¤ÈiPad Pro¡¢M5¤È²þÎÉ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Vision Pro¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤ÊM5 Pro¤ª¤è¤ÓM5 Max¤òÅëºÜ¤·¤¿MacBook Pro¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤ÎÅÐ¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
M5¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹½èÍýÇ½ÎÏ¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ËiPhone 17 Pro¥·¥ê¡¼¥º¤äiPhone Air¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖA19 Pro¡×¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎGPU¥³¥¢¤òÅëºÜ¤·¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î¥í¡¼¥«¥ë½èÍý¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤òGPUÆâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£M5¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢AI½èÍýÀÇ½¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Õ¥È¤ÎAffinity¤¬10·îËö¤Ë¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î28Æü¡Á30Æü¤ËAdobe¤¬ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡ÖAdobe Max 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¿·¥Ä¡¼¥ë¤È¡¢¼¡´üMacBook Pro¤ÈiPad Pro¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤ëAIµ¡Ç½¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Apple¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢AirTag¡¢HomePod mini¡¢Apple TV¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤ÎApple Store¤ÇHomePod mini¤ÈApple TV¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹¹¿·¤â¶á¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£