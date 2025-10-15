ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêSÂè4Àï¤ËÀèÈ¯¡¡´ÆÆÄÈ¯É½¡ÄÂè7Àï¤Ê¤é½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤â
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè4Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4¾¡Àè¼è¤ÎÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè2Àï¤Þ¤Ç¤ò¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤¤¡¢°ÜÆ°Æü¤ò¶´¤ó¤Ç16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç3»î¹ç¡£Âè6¡¢7Àï¤Ï¤Þ¤¿1ÆüµÙÍÜÆü¤ò¶´¤ó¤Ç¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢3¾¡3ÇÔ¤ÇÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Öµß±çÅÐÈÄ¤â²ÄÇ½¤À¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¡£ÅÐÈÄ¤Ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ï4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢6²ó9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£¼¡²ó¤ÏÃæ12Æü¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë