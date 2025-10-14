19ºÐ¤Ç½Ð»º¢ª13kgÁý¡¡¡È3»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É¤¬1Ç¯¤ÇÊÌ¿Íµé¤Ë·ãÊÑ¡¡¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
19ºÐ¤Ç¤Î½Ð»º¤òµ¡¤Ë20kgÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦3»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¤í¤ß¤µ¤ó¡Ê@romiiiy_beauty¡Ë¡£Èà½÷¤¬1Ç¯´Ö¤ÎÅØÎÏ¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÊÌ¿Íµé¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿8Ëç¡Û½Ð»º¤ÇÂÎ½ÅÁý¢ªÌá¤é¤º3¿ÍÌÜ¢ª¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ø¡¡¤½¤·¤Æ1Ç¯¤Ç·ãÊÑ¡Ä¡ª
¤í¤ß¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀµÄ¾ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤ä¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
19ºÐ¤Ç½Ð»º¡¢¤½¤·¤Æ3»ù¤ÎÊì¤Ë
¤í¤ß¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÄ¹ÃË¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÊìÀ¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂè°ì»Ò½Ð»º¤ÇÂÎ½Å¤¬¼Â¤Ë20kg¤âÁý²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿ÍÌÜ¡¢3¿ÍÌÜ¤È½Ð»º¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ½Å¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¤è¤¯É÷¼Ù¤ò°ú¤¡¢Æ¬ÄË¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²½¾Ñ¤â¤»¤º¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
3»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº
´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤í¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÊì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤´¶¤«¤é¿´¤ÈÂÎ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¿´¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç1Ç¯¤«¤±¤Æ¸ºÎÌ
Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢ÍÈ¤²Êª¡¢´Å¤¤¥³¡¼¥é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ªÆù¤è¤êµû¡¢¤È¤¯¤Ë¤ª»É¿È¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç¼Æ¦¤âËèÆü¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¤ò¤ä¤á¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¡¢¥³¡¼¥é¤ò¿å¤äÃº»À¿å¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤ËºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÊÒÆ»30Ê¬¤òÊâ¤¡¢È¾¿ÈÍá¤ä¼«Âð¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¶Ú¥È¥ì¤â·ÑÂ³¡£¡ÖÂÎ½Å·×¤Ë¤ÏËèÆü¾è¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìó1Ç¯¤Ç¸ºÎÌ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ²½¤·¤¿ÂÎÄ´¤È¿´¶
¡Öº£¤¬°ìÈÖ¸µµ¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤í¤ß¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹ ¡£ÂÎÄ´¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿´¶¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áé¤»¤Æ¤«¤é¤Ï¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤âÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éËèÆü¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¡ØÈþ¿Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÍ§Ã£¤«¤é¤â¡Ø¡»¡»¤Î¥Þ¥ÞåºÎï¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸ ¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸ ¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½÷À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ç¤Ç¤¤ëÈþÍÆ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤º¾¯¤·¤º¤Ä¥¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×