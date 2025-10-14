¡ÚÃæ¹ñ¡ÛÀ¤³¦¤Ë6Å¹¤Î¤ß¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¿¥Ð¡×¾å³¤¥ì¥Ý ¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û
À¤³¦¤Ë6¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö¡ÊR¡Ë¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¢¾å³¤¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢Åìµþ¡¢¥·¥«¥´¤Î½ç¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¡¢2017Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤òË¬¤ì¤¿¡£
¾å³¤Ãæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¡£¤½¤Î³°´Ñ¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¾å³¤¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î¡ÖÃ®¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Î£±³¬¤«¤é£²³¬¤Þ¤Ç´Ó¤¯¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢Æ¼À½¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ßäÀù¥¥ã¥¹¥¯¡£Ìó1,000¤â¤ÎÃæ¹ñ¤Î°õ¾Ï¡Êä¿¹ï¡Ë¤¬¼êÄ¦¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡ÖSHANGHAI¡×¤Î¥í¥´¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¥«¡¼¥É¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î1¤Ä¡£
1³¬¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ð¡¼¤ä¡Ö¥×¥ê¥ó¥Á¡×¡¢¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¡£2³¬¤Ë¥Æ¥£¥Ð¡¼¥Ê¤ä¥Ð¡¼¤Ê¤É¡£
ºÂÀÊ¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢µÒ¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÂÀÊ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ãµ¤»¤Ð¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¥°¥Ã¥º¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤âÂ¿¡¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤â¤±¤Ã¤³¤¦¹â¤¤¡£¤¢¤ì¤³¤ìÇã¤¦¤È¡¢¿ôËü±ß¤Ï¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¹ï°õ¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¾å³¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ï°õ¤â¤¢¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿µÇ°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥°¥Ã¥º¤Ï¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤â¹â¤á¡£
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¾å³¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤â¤³¤³¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Û¥Ã¥È¤È¥¢¥¤¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£Æ¦¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥Æ¥£¥Ð¡¼¥Ê¡ÊTEAVANA¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤é¤·¤¯¤ªÃã¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¡£¤³¤ì¤âÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃãÍÕ¤ò°û¤à¡¢Çã¤¦¤Î¤âµÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¾å³¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡£¾ì½ê¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥ÖR ¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼
https://stories.starbucks.co.jp/stories/2021/roasteries-around-the-world/
¡ÊWritten by AS¡Ë
