DeNA¥Õ¥¡¥ó¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Èº¤ÏÇ¡É¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡©¡×¡¡º£µ¨ºÇ°¤«¤é°ìÅ¾¡Ä5ÅÀº¹Æ±ÅÀ¤Ë¶ì¾Ð¤¤
DeNA¤Ï½é²ó¤Ë5ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¯
¢£DeNA ¡¼ µð¿Í¡Ê12Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Ï12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµð¿Í¤È¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬½é²ó¤Ë5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬5ÆÀÅÀ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥óvs¸Í¶¿¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ÇÃ¯¤¬½é²ó¤«¤é5-5¤òÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö1²ó¤Ç5-5¤Ã¤Æ°ÕÌ£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤ËÃæ»³¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô11¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢¸Í¶¿¤òÂª¤¨¡¢ º´Ìî¤¬2¥é¥ó¡¢¼éÈ÷¤Ç¼ººö¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¾å¤¬±øÌ¾ÊÖ¾å¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤òÊü¤Á»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éËÜÎÝÂÇÎÌ»º¤ÎÍðÂÇÀï¤ËDeNA¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë??¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë