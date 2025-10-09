¥í¥·¥¢¤Î·ãÀïÃÏÀ©°µ¤ÏÆÜºÃ¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢¥¡¼¥¦¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢·ãÀï¤¬Â³¤¯ÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤ò¥í¥·¥¢¤¬Áá´ü¤ËÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤Ï¡ÖÆÜºÃ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë11·î¤Þ¤Ç¤ËÆ±½£¤òÀ©°µ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë´ÖÀÜ¶¡Í¿¤òµá¤á¤¿½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤ò¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤ËÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î°µÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï8·î°Ê¹ß¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Ç¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥í¥·¥¢·³¤ÏÆ±½£¤ÎÍ×¾×¥Ý¥¯¥í¥¦¥·¥¯¤È·ãÀïÃÏ¥É¥Ö¥í¥Ô¥ê¥ã¤Ç·×1Ëü2Àé¿Í°Ê¾å¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Öµ¾À·¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤ÌÔ¹¶¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶¡Í¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤âÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ºòÇ¯9·î¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤ËµÄÂê¤Ë¾å¤ê¡¢º£Ç¯9·î¤Î²ñÃÌ¤Ç²þ¤á¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÈÝÄê¤»¤º¡Ö¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÈËÉ¶õ¶¨ÎÏ¤äÂÐ¥íÀ©ºÛ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶á¤¯¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³¼óÁê¤ä¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤¬Ë¬ÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¤¿¡£