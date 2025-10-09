大谷は第1戦で先発…第2戦はタイムリー

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場する。勝てばシリーズ突破が決まる大事な一戦。そんな中で「ショウヘイはどこ……」と、球団公式SNSの投稿にLAファンもざわついている。

試合開始約90分前、「第3戦の準備ができてる」としナインの球場入りの様子を公開した。“先頭”にはこの日の先発を務める山本由伸投手がニッコリとカメラに笑顔を向けて登場。選手たちはそれぞれオシャレなスタイルでドジャースタジアムに現れ、計20枚の写真が投稿されている。

ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手らがいる中で、ドジャースの看板にして球界の顔ともいえる大谷の球場入りシーンはなかった。多くの試合では球団公式だけでなくMLB公式SNSでも大谷の球場入りは頻繁に取り上げられる中で、どういうわけかこの日に限って大谷が“不在”なことに米ファンも困惑したようだ。

「ショウヘイはどこなの？」「私のGOAT（史上最高の選手）がいないわ……」「彼はきっと早く準備してるのよ」「ショウヘイがいない」と米ファンの間でも反響を呼んでいる。大谷はシリーズ第1戦にポストシーズン初先発して6回3失点9奪三振で白星を挙げ、第2戦ではシリーズ初安打をタイムリーで飾る活躍を見せている。（Full-Count編集部）