「無理のない範囲で、今日の試合はできることは全てをやる」

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は8日（日本時間9日）、本拠地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第3戦前に取材に応じ、先発する山本由伸投手に「自信を持っている」と話した。

ドジャースは敵地で戦った第1、第2戦に連勝。リーグ優勝決定シリーズ進出に王手を掛けた。一気に3連勝での突破へ「無理のない範囲で、今日の試合はできることは全てをやる。ヤマモトには自信を持っているし、重要な場面を任せる投手にも自信を持っている」とうなずいた。

“大一番”で山本を起用することには「左右の打者に対応できるだけの球種と球速を持っている。私が知る限り、誰よりも感情のコントロールが素晴らしい。（王手をかけているのでシリーズを）突破するチャンスがある。なので、今晩は彼が投げることが相応しい」と大きな信頼を寄せた。

またここまで2試合連続セーブを挙げている佐々木朗希投手の登板の可能性について聞かれると「ああ。彼らは今頃キャッチボールをしているだろう。（キャッチボールが）終わったら、バード（ブルペンコーチ）とマーク（・プライアー投手コーチ）に彼らの状況を聞く」と“3連投”の可能性があることを明かした。

大谷翔平投手は「1番・指名打者」でのスタメンが発表されている。（Full-Count編集部）