¡Ú¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌ©Ãå¼èºà¡ÛÀïÁè¤ÇÌÜ¤äÉ¡¡¢¼ª¡¢¤¢¤´¤ò¼º¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ïº£¡¢ÇúÃÆ¤ÎÇËÊÒ¤ÇÌÜ¤ä¼ª¡¢¤¢¤´¤Ê¤É¤òÉé½ý¤·¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìµ½þ¤Ç¤½¤ÎºÆ·ú¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ØDoctor's for Heroes¡Ê±ÑÍº¤Î¤¿¤á¤Î°å»Õ¤¿¤Á¡Ë¡Ù¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÉ®¼Ô»£±Æ¡¢°Ê²¼¤â¡Ë
ÀïÁè¤ÎÂ³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢ÆüÁý¤·¤Ë»à½ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢·³¤Î¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î»à¼Ô¤òÌó4Ëü5100¿Í¡¢Éé½ý¼ÔÌó39Ëü¿Í¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï»à¼Ô¤òÄ¤¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éé½ý¼Ô¤Î¥±¥¢¤â½ÅÍ×¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï³Æ¹ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢µÁÂ¤äµÁ¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢PTSDÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇúÃÆ¤ÎÇËÊÒ¤ÇÉé½ý¤·¤ÆÌÜ¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¼»Î¤ä³Ü¤¬¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¼»Î¡¢¼ª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¼»Î¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£¥¡¼¥¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¼»ÎÃ£¤ØÌµ½þ¤Ç»Ü½Ñ¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ØDoctor's for Heroes¡Ê±ÑÍº¤Î¤¿¤á¤Î°å»Õ¤¿¤Á¡Ë¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î¹ü³Ê¤äÌÜ¡¢¼ª¤ò½¤Éü
¡ØDoctor's for Heroes¡Ù¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë´é¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¼»Î¤Î¹ü³Ê¤äÌÜ¡¢¼ª¤Ê¤É¤ò½¤Éü¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¼êºî¶È¤ÇÀº¹ª¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤òºîÀ®¤·¡¢»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³°¸«Åª¤Ê¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¡£·ÁÀ®³°²Ê¤äÀ°·Á³°²Ê¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òºîÀ®¤¹¤ëµ»»Õ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÊ¼»Î¤Ë»Ü½Ñ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³Ü´éÌÌ¤Î³°²Ê¼ê½Ñ¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é»ñ¶â±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°å»Õ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´óÉÕ¶â¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤Þ¤À¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç³¤³°¸þ¤±¤Ë³Ü´éÌÌ³°²Ê¤ÈµÁ»èÁõ¶ñ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»üÁ±ÃÄÂÎ¡ØDoctor's for Heroes¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥ê¥å¥Æ¥£¥³¥ï¡¦¥Ê¥¿¥ê¥¢»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¿¥ê¥¢»á¤Ï¥¯¥ê¥ß¥¢½Ð¿È¡£¡Ö2014Ç¯¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¡Íø¤¬Ë¬¤ì¤¿»þ¡¢Âç¤¤Ê²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ´é¤ËÉé½ý¤·¤¿·³¿Í¡¢¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö¿Í¤ò·ÐºÑÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¹ü½¤Éüµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ñ²È¤ÏÉé½ý¼Ô¤òºâÀ¯Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ü¤äÌÜ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ÎÈñÍÑ¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Éé½ý¤«¤é´°Á´¤Ê²óÉü¤Þ¤Ç¡¢³Æ´µ¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ô¥«·î¤«¤é¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´µ¼Ô¤Î90%¤Ï·³¿Í¤Ç¤¹¡£¼ê½ÑÃæ¤ËÉÂ±¡¤ÇÉÕ¤Åº¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Îµ¡²ñ¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¼«Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å¬±þ¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ØDoctor's for Heroes¡Ù¤Î»Ù±ç¤ÇµÁ´ã¤òÉÕ¤±¤¿Ê¼»Î¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡¡À°·Á³°²Ê°å¡¦»õ²Ê°å¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Á»á¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Ë´ãµå¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇºà¤Ï¥Ñ¥é¥Õ¥£¥ó¥ï¥Ã¥¯¥¹¡ÊÀÐÌýÍ³Íè¤ÎÅ·Á³¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¡¢µÁ´ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢7Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤ÏºÆÅÙ¡¢ºîÀ®¤ò¤·¤Æ¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µÁ´ã¤Ï¡¢´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´é¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¼êºî¶È¤Çºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´ãµåÉôÊ¬¤Î·¿¼è¤ê¤«¤éÀ°·Á¡¢¿§ÉÕ¤±¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤¬¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
À°·Á³°²Ê°å¡¦»õ²Ê°å¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Á»á
µÁ´ã¤Ï¼êºî¶È¤Çºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯
´µ¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÁ´ã¤òºï¤ê¡¢Ä´À°¤ò¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¤³¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯
¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë¼ª¤äÉ¡¡¢¤¢¤´¤òºî¤ë
¡¡¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤´¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¡£ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ê¼»Î¤ÈÌ±´Ö¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ1000¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´µ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤ÏµÁ´ã¤ÎÀ¸À®¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¼ª¤äÉ¡¡¢¤¢¤´¤Ê¤É¡¢Â»½ý¤·¤¿´é¤ÎÉôÊ¬¤ò¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¼êºî¶È¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¡¢»Ü½Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¦¡£Ãª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´µ¼Ô¤´¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¿¤Á
¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µÁ´ã¤Î¥µ¥ó¥×¥ë
»õ¤ä¤¢¤´¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤â¤¢¤ë
É¡¤Ê¤É¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬µÁ´ã¤Î¿§ÉÕ¤±¤òÃ´Åö
¡¡´ãµå¤Î¿§ÉÕ¤±¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¶¦´¶¤ò¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÃ´Åö¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ãµå¤Ë¿§¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎÌÜ¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÁ´ã¤òºî¤ë¤¬¡¢´µ¼Ô¤Î´õË¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Î´ãµå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿§¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ãµå¤Î¿§ÉÕ¤±¤ÏÍ»Ö¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ã´Åö
¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÁ´ã¤Ë¿§¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯
¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉ¾È½
¡¡²¼¤Î¼Ì¿¿¤Î¥ô¥©¥í¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥Ë¡¼¥Ò¥¦½Ð¿È¤Î51ºÐ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î¥Î¥ô¥©¥Ñ¥ô¥ê¥¦¥«¶á¹Ù¤ÇÉé½ý¤·¤¿¡£À¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ë¥Î¡¼¥Ô¥ê½£¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë·ÁÀ®¤ò¤·¤¿µÁ´ã¤òÌÜ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤ß¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹©Äø¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤ÏµÁ´ã¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿§¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊÒÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¥ô¥©¥í¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó
µÁ´ã¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¶ñ¹ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
¡¡²¼¤Î¼Ì¿¿¤Î¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥¥¦½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£2025Ç¯2·î9Æü¡¢¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¶á¹Ù¤Ç¡¢¶á¤¯¤ËË¤ÃÆ¤¬ÃåÃÆ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Îº¸Â¦ÌÌ¤òÉé½ý¤·¤¿¡£ÇúÈ¯¤Î¾×·â¤Ç¡¢6m¶á¤¯¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤ËÉ¨¤Èº¿¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤«¤é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µÁ´ã¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ë¤ÃÆ¤¬ÃåÃÆ¤·¤ÆÂÎ¤Îº¸Â¦ÌÌ¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó
µÁ´ã¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¾ÃÆÇ¤ò¤¹¤ë
¡¡µÁ´ã¤ò¡¢´ãµå¤Î¤¢¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤á¹þ¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»öÁ°¤Ë¾ÃÆÇ¤ò¤¹¤ë¡£µÁ´ã¤¬´°À®¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºî¶È¤Ï´µ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÁ´ã¤Ï¡¢¼Â»Ü¤ÎÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿§¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸÷¤Î¶þÀÞ¤Ë¤è¤ë¸«¤¨Êý¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢3¡Á4¿§¤ò»È¤Ã¤ÆºÙÉô¤Î¼Á´¶¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
µÁ´ã¤Ï¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿§ÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñÉüµ¢»Ù±ç¤ò
¡¡¼èºà¤Î¸å¡¢»Ü½Ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ï¥ë¥¥¦¤Þ¤ÇË¬¤Í¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó¤ÏÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤ÆµÁ´ã¤¬ÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«Âð¤Ç¥Ü¥ë¥·¥Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«ÎÁÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¤¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡¤½¤¦Ìä¤¦¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÎ¾ÌÜ¤Î»ëÌî¤Ï180ÅÙ¤Ç¡¢ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤Ï150ÅÙ¡£¤À¤«¤é»ëÌî¤¬¾¯¤·¶¹¤Þ¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Û¤ÉÀ¸³è¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·³¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´ü¤ò¸«¤ÆÉüµ¢¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ü½Ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ï¥ë¥¥¦¤Þ¤ÇË¬¤Í¤¿
¼«Âð¤Ë¤Æ¥Ü¥ë¥·¥Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
2022Ç¯2·î24Æü¤«¤é¥Ï¥ë¥¥¦½£¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÀ¤¿·®¾Ï
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥·¥Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ÊÊÌ¤ÊÌ£¤¬¤·¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥Ü¥ë¥·¥Á¤À¤Ã¤¿
·³¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¥·¥à¤µ¤ó
¡¡Éé½ý¤·¤¿¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Àï¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µÁÂ¤äPTSDÂÐºö¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Î»Ù±ç¤â¤½¤ì¤é¤Ë¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£ÅÙ¤Ï¡¢¡ØDoctor's for Heroes¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
É®¼Ô¡§¾®Ê÷ ¹°»ÍÏº