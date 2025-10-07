アボカドの種と皮を取り除くときに、誤って包丁で手を切ってしまう人もいるようです。アボカドの安全な調理方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。

ニチレイフーズによると、アボカドの種や皮を安全に取る方法は2つあるといいます。方法について、次のように解説しています。

【アボカドの種や皮を安全に取る方法】

■手で種を外す方法

（1）種を避け、ぐるりと一周、皮に切れ目を入れる。アボカドを90度回転させ、同様に切れ目を入れる。

（2）切れ目をひねって種周りを緩ませ、身を離す。

（3）さらに、もう一方の切れ目で実を離し、種を手で取る。

（4）手で皮をむく。

■ピーラーやスプーンを使って種を取り除く方法

（1）種を避け、ぐるりと一周、皮に切れ目を入れる。

（2）切れ目をひねって種周りを緩ませ、実を離す。

（3）ピーラーの刃を種に深く刺し、種を揺り動かして周りを緩ませてから取り出す。ピーラーでうまくいかないときは、大きめのスプーンで種をくり抜いてもOK。

（4）手で皮をむく。