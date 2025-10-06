麻雀の何切るでもう迷わない！暗記必須の3つの形
麻雀の自身のキリ番で、「何を切るべきか？」と迷い、選択した結果、アガリを逃してしまったりした経験はないだろうか？牌効率や打点を天秤にかけるのは難しいが、もし「この形ならこれを切る」という暗記必須のセオリーがあるとしたら、知りたくないだろうか？
YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】何切る迷わない！暗記必須の形（初心者向け）」では、実践で頻出する3つの手牌の形を取り上げ、それぞれのアガリ率を最大化する「何切る」の正解が、初心者にも分かりやすく徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。
実践で役立つ！暗記必須の「何切る」セオリー3選ーーー。
動画では、多くの打ち手が悩みがちな3つの手牌の形について、その最適な一打と、なぜそれが正解なのかの理由が解説される。
１、1345689のような形は「ペンチャン側の端牌」を切る！
・状況: 「1345689」のように、真ん中が抜けたような複雑な形。
・結論: この形から端牌（1か9）を切るなら、「ペンチャン受けになっている9を切る」のが正解だ。なぜなら、9を切ることで「2」と「7」の両方が引ける受け入れが残るのに対し、1を切ると「2」の受け入れが失われてしまうからだ。
・応用: 「124679」のように、間が空いた形でも、基本的には「ペンチャン側になっている端牌を切る」ことで、上記の例だとカンチャン部分の8が埋まった時にテンパイ時に待ち牌を選べるメリットが生まれる。
２、446688のような飛び対子（トビトイツ）は「真ん中の牌」を切る！
・状況: 「23m446688p」のように、対子が一つ置きに3組並んだ形（飛び対子）。
・結論: この形から切るべきは、「真ん中の6p」だ。これは、6pを切るのが最もテンパイする受け入れ枚数が多くなるためだ。
・例外: ただし、他の部分が両面ではなく「対子」だった場合は例外「22m446688p」。この場合は、飛び対子には手をつけず、他の対子を崩す（ここでは2m）が正解。そうすることで、一盃口の可能性を残したり、手牌に安全牌を抱える幅を広げたりできる。
３、メンツ固定か雀頭固定かは初めのうちは「雀頭固定」！
・状況: 「1223p45789m12367s」のように明確な頭がない面子手の一向聴で、「メンツを固定して雀頭を作るか（例：2p切りで123を固定）、雀頭を固定してメンツを作るか（例：1pや3p切りで22を雀頭に）」で悩む形。
・結論:最初のうちは必ず良形になる「雀頭固定」。
聴牌枚数では、
◯メンツ固定の2pを切った場合：28枚(3456m,5678s)
◯雀頭固定の1、3pを切った場合：16枚(36m,58s)
一方で必ず両面になる良型の聴牌枚数は、
◯メンツ固定の2pを切った場合：12枚(45m,67s)
◯雀頭固定の1、3pを切った場合：16枚(36m,58s)
と雀頭固定をした方が多くなる。そのため、初めのうちは多少の受け入れを減らしてでも勝てる良形リーチを打つという意味で雀頭固定をおすすめする。
形を暗記し、実践で迷いをなくせ！ーーー。
麻雀で強くなるためには、膨大な状況判断が必要となる。しかし、今回紹介されたような「形」と「その時の最適な一打」をセットで暗記しておくことで、多くの局面で迷うことなく、最善の選択ができるようになるだろう。もちろん、実践では捨て牌や点数状況によって選択が変わることもある。しかし、これらの基本形を体に染み込ませておけば、応用力も格段に高まるはずだ。ぜひ動画本編で、具体的な牌姿の解説を確認し、あなたの「何切る」に迷いをなくしてほしい。
