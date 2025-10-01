「アーケードアーカイブス」より『ジービー』が10月2日に配信決定 ブロック崩しにピンボールの要素も加えたユニークなゲーム
アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『ジービー』が、10月2日より配信される。
【写真】ピンボールっぽいブロック崩し『ジービー』スクリーンショット
『ジービー』は、1978年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたブロック崩しゲーム。ナムコが初めて自社開発した記念碑的なタイトルで、開発には『パックマン』を手掛けた岩谷徹氏も参加している。
ブロック崩しにピンボールの要素も加えたユニークなゲーム性で人気を博した作品で、今回のアーケードアーカイブス版ではマウス操作にも対応している。
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeライブにて生配信。10月2日は『ジービー特集』で、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演予定だ。
『アーケードアーカイブス ジービー』（Nintendo Switch／PS4）、『アーケードアーカイブス2 ジービー』（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）は、2025年10月2日配信予定。
