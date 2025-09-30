トマト&オニオン『感謝祭』2025、1099円〜「ミスジカットステーキ」販売
アメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」は9月29日、全店で特別メニュー「ミスジカットステーキ」(税込1,099円〜)を数量限定で発売した。
同ブランド46周年の「感謝祭」第1弾として販売するもの。ミスジカットステーキは売り切れ次第終了となる。
「トマト&オニオン」外観・ロゴ〈トマオニ『感謝祭』第1弾は希少部位のミスジステーキ〉
「トマト&オニオン」は、熱々の鉄板で提供するハンバーグやステーキをメインとした洋食レストラン。すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツが国内に40店舗以上(FC含む)を展開している。
ミスジは牛1頭から数キログラムしか取れない希少部位。適度な「さし」が入っており、肉質は柔らかく、赤身ならではの肉の旨みを楽しめるという。グラム数は100g･150g･200g･250gから選べる。ソースは5種類(黒胡椒&醤油ペッパーソース･ピリッとシャキシャキわさび･デミグラスソース･オニオンソース･おろしポン酢)から1つ。
トマト&オニオン 46周年『感謝祭』第1弾
【ミスジカットステーキ】
※価格表記はすべて税込。
◆100g＝1,099円
◆150g＝1,649円
◆200g＝2,089円
◆250g＝2,639円
トマト&オニオン「ミスジカットステーキ」100g・150g
トマト&オニオン「ミスジカットステーキ」200g・250g
感謝祭の第2弾は「去年完売した人気のあの商品が2025年バージョンになって登場。詳細は10月9日解禁予定」としている。