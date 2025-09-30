トマト&オニオン『感謝祭』2025、1099円〜「ミスジカットステーキ」販売

アメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」は9月29日、全店で特別メニュー「ミスジカットステーキ」(税込1,099円〜)を数量限定で発売した。

同ブランド46周年の「感謝祭」第1弾として販売するもの。ミスジカットステーキは売り切れ次第終了となる。

「トマト&オニオン」外観・ロゴ

〈トマオニ『感謝祭』第1弾は希少部位のミスジステーキ〉

「トマト&オニオン」は、熱々の鉄板で提供するハンバーグやステーキをメインとした洋食レストラン。すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツが国内に40店舗以上(FC含む)を展開している。

ミスジは牛1頭から数キログラムしか取れない希少部位。適度な「さし」が入っており、肉質は柔らかく、赤身ならではの肉の旨みを楽しめるという。グラム数は100g･150g･200g･250gから選べる。ソースは5種類(黒胡椒&醤油ペッパーソース･ピリッとシャキシャキわさび･デミグラスソース･オニオンソース･おろしポン酢)から1つ。

トマト&オニオン 46周年『感謝祭』第1弾

【ミスジカットステーキ】

※価格表記はすべて税込。

◆100g＝1,099円

◆150g＝1,649円

◆200g＝2,089円

◆250g＝2,639円

トマト&オニオン「ミスジカットステーキ」100g・150g

トマト&オニオン「ミスジカットステーキ」200g・250g

感謝祭の第2弾は「去年完売した人気のあの商品が2025年バージョンになって登場。詳細は10月9日解禁予定」としている。

■トマト&オニオン『感謝祭』2025 特設ページ