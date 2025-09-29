ＤｅＮＡの爐騒がせ助っ人トレバー・バウアー投手（３４）が自身の最大のモチベーションである「ＹｏｕＴｕｂｅ」からチャンネルを突然、バン（＝停止）された。

この日までにバウアーは自身のＸ（旧ツイッター）に「ＹｏｕＴｕｂｅ」運営からの「以前にアカウントを終了されたクリエイターがチャンネルを開始しようとしているのを見かけました。（中略）終了されたユーザーが他のチャンネル、所有、または作成することは、引き続きコミュニティーガイドラインに違反します。これらのガイドラインに従い以前に終了されたユーザーからの新しいチャンネルは終了されます」との通告メッセージを投稿した。

続けてバウアー本人の反論を掲載。「あなたは過去３か月で、私が自分のＶｌｏｇコンテンツのハイライトやユース野球ピッチャー向けのトレーニングのヒントを投稿したことで、私のチャンネルを３つ停止しました。あなたのプラットホームで最大のスポーツクリエイターの一人として、これは起こるべきではない。特に何の説明も警告もないままで」と怒りをあらわにした。

実際に３０万７０００人のフォロワー数の日本人向けチャンネルで過去１年間の動画が消えた。ただ１０９万人のフォロワーを抱える米国版では１か月前の投稿も視聴可能な状態だ。

バウアーは２３年にＤｅＮＡ入団条件としてバックヤードでの「ＹｏｕＴｕｂｅ」撮影を認めさせ、シーズン中も数多くの動画を投稿。動画投稿は競技での最大のモチベーションになっており、「バン騒動」の士気への影響は避けられそうもない。