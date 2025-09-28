ÄÁ»ö¡ª¡¡ÃæÆü2·³¤¬1¡¦5º¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·ÂçµÕÅ¾V¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2·³¤Ï¾¡Î¨2ÎÒº¹¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÎÞ
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃæÆü¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï28Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÃæÆü¤Ë3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤¤¡¢ÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç1°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢2°Ì¡¦ÃæÆü¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¡¦5¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÆü¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤è¤ê2¤ÄÂ¿¤¯¡¢Éé¤±¿ô¤â3¤Ä¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÀï¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤è¤ê¾¡Î¨2ÎÒº¹¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ°Ê³°¤Ê¤é¤Ð3Ï¢ÇÆÃ£À®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÂ®¡£27Æü¤ËÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1·³¤È¤Î¡Ö·»ÄïÏ¢ÇÆ¡×¤âÌ´¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïµð¿Í¤¬Í¥¾¡¡£ÃæÆü¤Ï10·î4Æü¤Ë¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£