試合前にブルペン入りして33球、ワイルドカードシリーズへ調整

【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地・マリナーズ戦を欠場した。チームは5-3で競り勝ち、4連勝を飾った。

大谷が欠場するのは8月21日（同22日）の敵地・ロッキーズ戦以来で今季4試合目だ。代打での出場予定もなく、試合中はフード付きパーカーを羽織って戦況を見守った。

試合前にはブルペン入りして33球。30日（同10月1日）に開幕するワイルドカードシリーズへ調整を進めた。レギュラーシーズン最終戦となる28日（同29日）は指名打者として出場する予定だ。

試合は5回にラッシングの右越え4号2ランで先制。新加入の左腕ヒーニーが直後の5回にポランコの左越え26号3ランで逆転されたものの、7回好機での暴投で同点に追いついた。3-3で迎えた9回、短期決戦で勝負強さを発揮するエンリケ・ヘルナンデスの左越え2点二塁打で勝ち越した。これが決勝点となった。

先発のグラスノーは3回3安打無失点。トライネンは1回1安打無失点、べシアは1回無安打無失点と課題の救援陣も結果を出した。30日に開幕するワイルドカードシリーズの対戦相手はメッツかレッズで、28日（同29日）の最終戦で決まる。（Full-Count編集部）