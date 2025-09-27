【ダイソーの330円バッグ】がすごい！「軽量」「500mlのペットボトルが入る」だって！

季節は進んでもまだまだ暑い今年の秋。毎日ペットボトルを持ち運ぶ人も多いはず。一つのバッグにすべてを入れて持ち歩きたい時は【ダイソー】の「330円バッグ」がおすすめです。軽量なのに収納力があるなど機能性が高そう。今回はそんな機能的でおしゃれなダイソーのバッグをご紹介します。

スタイリッシュで収納力抜群のバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

シルバーっぽいグレーカラーがスタイリッシュなショルダーバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、サイズが30cm × 20cm、マチが11cmと大きめなうえ、前面に2つのポケットがあり使いやすそうです。また、レポーターとも*さんは「素材がポリエステルなので軽量で、多少の水分にも強そうです」とコメントしており、汚れてしまってもお手入れが楽そうです。上部にはDカンが備わっているので、好みのキーホルダーをつけて楽しむのもいいかも。

ショルダーとトートとして使える2WAYバッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

大きなポケットが前面に2つ付いたショルダーバッグ。トートバッグにもなる2WAY仕様も推しポイント。レポーターとも*さんによると「ポリエステル素材で軽量のうえ、500mlのペットボトルがすっぽり入るポケットや、ファスナー付きと使い勝手も申し分ないです」とのこと。アウトドアや荷物が多くなる時などにも重宝しそうです。

デニム風のおしゃれな2WAYバッグ

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ（2Way）」\330（税込）

デニム風の素材を使用したおしゃれなトートバッグ。レポーターとも*さんによると「A4サイズの紙がスッポリ入る大きさ」とのことで収納力が高そうです。こちらも嬉しい2WAY仕様。ショルダーひもで斜め掛けもできそう。シンプルなデザインのためさまざまなコーデにマッチしそうです。

三角形の形が目を引く斜め掛けバッグ

【ダイソー】「斜めがけバッグ」\330（税込）

こちらのバッグは三角形の形が特徴的。レポーターとも*さんによると「ショルダー紐部分は約120cmまで伸ばせる」とのことなので、自分の好みの位置で斜め掛けができそうです。ファスナー式の開口部がガバッと開くので物の出し入れもストレスなくできそう。シンプルでシックなデザインのため、大人のきれい目カジュアルにもなじんでくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H