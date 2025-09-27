救援登板2試合連続無失点の好投

【MLB】ドジャース 3ー2 マリナーズ（日本時間27日・シアトル）

ドジャースの佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地のマリナーズ戦で、2点リードの7回に5番手として救援登板し、1回を2奪三振で無失点と好投を見せた。同僚のミゲル・ロハス内野手は試合後に「ポストシーズンで投げる姿を見ることを、僕らは楽しみにしているんだ」と期待を寄せた。

3-1の7回から登板。先頭のクロフォードは2球で追い込み、スプリットで三ゴロに打ち取った。続くヤングは99.7マイル（約160.5キロ）で空振り三振。2死からアロザレーナには100.1マイル（約161.1キロ）のフォーシームを捉えられ左中間フェンス直撃の二塁打となり、救援では初の被安打。だが、ア・リーグ本塁打王を独走するローリーを3球連続のスプリットで3球三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

試合後、ロハスは佐々木について「彼は今、落ち着いているように見えるし、ポストシーズンで投げる姿を見ることを、僕らは楽しみにしているんだ」とコメント。「彼は（任される）状況を恐れていない。僕らは彼のことを気に入っている」と、自信を持って投げている様子を称えた。

佐々木は5月中旬に右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。24日（同25日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦でメジャー初救援。約4か月ぶりの復帰戦は1回2奪三振、無安打無失点。最速99.8マイル（約160.6キロ）をマークしていた。（Full-Count編集部）