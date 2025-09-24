¶ì¶¥É·³¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬¸«¤ë¡ÈÅ¬Àµ¡É¡Ä¡Ö100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤òÏ¢È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×
ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ²÷Åê¤Ç4-0¤â¡Ä¤Þ¤¿¤â¤äµß±ç¿ØÊø¤ìµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ¿¶¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¤Þ¤¿¤â¤äÊø¤ì¡¢9²ó¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¼ã¤¹äÏÓ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËµßÀ¤¼ç¸õÊä¤È¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËNPBÄÌ»»2038°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MLB¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¿·°æ¹¨¾»»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥·¥¢¤Þ¤Ç¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î2»Íµå¤Ç¼«ÌÇ¤·¤«¤±¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î´Ö¤Ç°¤¤Ï¢º¿È¿±þ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬2¥é¥ó¤µ¤ì¤¿Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬·è¤·¤Æ°¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¶õµ¤´¶¡É¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦²¿ÅÙ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤¬Åê¼êÉüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î6¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ºÇÂ¿¤Î91µå¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢7²óÉ½¤ò½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç4-0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤È¤³¤í¤¬·ÑÅê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡7²óÎ¢¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤¬2»à°ìÎÝ¤«¤éÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£¤³¤³¤Ç3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Åê¼ê¤â2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë4-3¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬2»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£¤·¤«¤·1ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢ÍÞ¤¨Ìò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬2»Í»àµå¤Ê¤É¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢µ¾Èô¤È¥Ò¥Ã¥È¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤¬9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.53¡£¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥ÄÅê¼ê¤¬8»î¹ç¡¢ËÉ¸æÎ¨7.71¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤Ï9»î¹ç¤Ç0¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨11.57¤ÈÌÜ¤òÊ¤¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤è¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤¿Êý¤¬µåÂ®¾å¤¬¤ë¡×
¡¡°ìÊý¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¡£±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á5·î¤«¤éIL¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3A¤ÇÀèÈ¯5»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ2»î¹ç¤â·Ð¸³¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÃ¯¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï3A¤Ç¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤¬½Ð¤¿¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤è¤ê¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤¿Êý¤¬µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ëÅê¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢100¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤òÏ¢È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·°æ»á¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬NPB»þÂå¤Ë1ÅÙ¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡Öº£µ¨ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ÌÌ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·°æ»á¤ÏÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÃæ·Ñ¤®¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤«¤é¼ã¼ê¤Î¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ø²ó¤¹°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀºÑ¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Êº£·î¾å½Ü¤Ë3A¤Ø¹ß³Ê¤·¤¿¥Ú¥ó¡¦¡Ë¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¡ÊÅê¼ê¡áº£µ¨46»î¹ç7¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¡Ë¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¿·°æ»á¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï6·î16Æü¤ÎÅê¼êÉüµ¢°Ê¹ß¡¢½çÄ´¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¿·°æ»á¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤êÃæ3Æü¤Þ¤ÇÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀèÈ¯¤Ç80µå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤äµå¿ô¤ò¤½¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë