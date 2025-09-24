「Rakuten Girls」のNikkiさんにインタビュー

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回、紹介するのは背番号33・Nikkiさん。4月26日生まれで158cm。趣味は写真、旅行、テレビシリーズ鑑賞で、活動3年目となっている。

特技はダンスで、特にストリートダンスが得意。台北で毎年8月中旬から9月にかけて開催される「MRTカップ・ストリートダンス大会」でチャンピオンに輝いた経歴のある実力の持ち主である。ストリートダンス以外にもさまざまなジャンルを踊りこなし、その姿はNikkiさんのインスタグラムで公開している。友達がオーディションに連れて行ってくれたことがきっかけとなり、Rakuten Girlsに加入。ダンサーからチアリーダーへ転身を遂げた。

◯自分の性格を一言で表すと？

「外見はクールだが内面は熱い、独立心があり自由な精神を持っている」

◯得意なことは？

「ダンス、写真撮影」

◯苦手なことは？

「歌うこと」

◯「〇〇」が大好き！

「旅行と家でドラマを見るのが大好き」

苦手な食べ物は「ゴーヤ、ナス、ピーマン」

◯リラックスしたいときには何をする？

「寝る」

◯人生の最後に食べたいものは？

「お母さんの料理」

◯苦手な食べものは？

「ゴーヤ、ナス、ピーマン」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「魔法使いになりたい」

◯携帯の待受画像は？

「ローマのトレビの泉の写真」



◯つい買ってしまうものは？

「スキンケア製品（ニキビケア）」

◯いつも持ち歩いているものは？

「鼻スプレー（アレルギーがあるので） 」

◯憧れの人、影響を受けた人は？

「舞台でさらに輝ける人になることに憧れています。しかし、内向的な性格のせいで自分のためにもっとチャンスを求めて戦う勇気がありませんでした」

来日して実感…「富士山が本当にきれいで感動」

◯人生で1番感動したことは？

「人生で最悪の時期だったときも、友人たちがいつも私を支えてくれたこと」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「ダンサー」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「貝佳頤（ベイジャーイー）はとてもすてきな人です。私たちは波長が合っていて、好きなものも似ています」

◯お気に入りの美容グッズは？

「CureCareのスキンケア商品は永遠の神！！！！！！」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「毎日丁寧にスキンケアをする、乳製品を摂取しない、水をたくさん飲む」

◯日本で印象に残っていることは？

「富士山が本当にきれいで感動しました！ あと、お好み焼きがおいしかったです」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「Fukdup （フライドチキン）」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「今年は苦手なことへの突破口が開けたらいいなと思っています」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）