寝ても動いても“数値化”する。14日バッテリー搭載ガーミンが本気であなたを解析 #Amazonセール
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年9月20日は、睡眠・健康管理から多彩なスポーツまで、日常をトータルサポートしてくれる、GARMIN（ガーミン）の「Venu 3」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
AMOLED×14日間バッテリー、ライフスタイルをアップデートしてくれる「GARMIN Venu 3」が10％オフに！
GARMIN（ガーミン）の「Venu 3」は、最大14日間のロングバッテリーと高解像度AMOLEDディスプレイを搭載したスマートウォッチ。現在、Amazonでは10％オフで販売中です！
1.4インチの鮮やかな画面と、バッテリー節約モードで最大26日間も稼働する省エネ設計が魅力。GPSモードでも最大26時間の使用が可能なので、ランニングや登山といったアクティビティにも頼れる存在です。
睡眠・健康管理から多彩なスポーツまで、日常をトータルサポート
このスマートウォッチの真骨頂は、睡眠コーチ機能付きモニタリング。100点満点の睡眠スコアで睡眠の質を可視化し、必要な睡眠時間の提案やアドバイスまで受けられます。昼寝も検出対象となり、BodyBattery機能で日々の体力の回復をサポートしてくれますよ。
健康管理では心拍数やストレスレベルの計測が可能。運動面では、ヨガ、ランニング、登山、マリンスポーツ、スノースポーツなど、さまざまなアクティビティに対応。車いすモードも搭載されており、利用者の運動状況に合わせた記録やワークアウトが可能です。
＞＞GARMINのセールアイテムはこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年9月20日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp