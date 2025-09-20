Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月20日は、睡眠・健康管理から多彩なスポーツまで、日常をトータルサポートしてくれる、GARMIN（ガーミン）の「Venu 3」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

GARMIN(ガーミン) Venu 3 Black/Slate AMOLEDディスプレイ搭載 美麗液晶 スマートウォッチ 高性能GPS内蔵 【日本正規品】心電図(ECG) アプリ 対応 モデル 49,740円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

AMOLED×14日間バッテリー、ライフスタイルをアップデートしてくれる「GARMIN Venu 3」が10％オフに！

GARMIN（ガーミン）の「Venu 3」は、最大14日間のロングバッテリーと高解像度AMOLEDディスプレイを搭載したスマートウォッチ。現在、Amazonでは10％オフで販売中です！

1.4インチの鮮やかな画面と、バッテリー節約モードで最大26日間も稼働する省エネ設計が魅力。GPSモードでも最大26時間の使用が可能なので、ランニングや登山といったアクティビティにも頼れる存在です。

睡眠・健康管理から多彩なスポーツまで、日常をトータルサポート

このスマートウォッチの真骨頂は、睡眠コーチ機能付きモニタリング。100点満点の睡眠スコアで睡眠の質を可視化し、必要な睡眠時間の提案やアドバイスまで受けられます。昼寝も検出対象となり、BodyBattery機能で日々の体力の回復をサポートしてくれますよ。

健康管理では心拍数やストレスレベルの計測が可能。運動面では、ヨガ、ランニング、登山、マリンスポーツ、スノースポーツなど、さまざまなアクティビティに対応。車いすモードも搭載されており、利用者の運動状況に合わせた記録やワークアウトが可能です。

Source: Amazon.co.jp