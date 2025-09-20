現代社会では、子どもたちの発達について、「発達障害（神経発達症）」「定型発達」「グレーゾーン」など、さまざまな分類がされています。そのようななか、「診断名にとらわれることなく『すべての人には、それぞれの発達のユニークさがある』という視点を広げていきたい」と話すのは、5歳以上から大人までを対象にした塩釜口こころクリニック院長・精神科医さわ先生です。そこで今回は、精神科医さわ先生の著書『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』から一部を抜粋して、「発達ユニーク」な子どもたちが感じていることをご紹介します。

【書影】発達に特性のある「発達ユニークな子」が感じている困りごとがわかる本。精神科医さわ『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』

* * * * * * *

「いつも問題を起こす」って怒られても、どうしようもないんだ

子どもの困りごと

怒りの裏に隠れている“助けて”

「癇癪」は脳がうまくブレーキをかけられない状態

癇癪は“わがまま”ではなく、脳がうまくブレーキをかけられない状態──まずはそこを誤解しないでください。

子どもというのは、怒りや悲しみなどの感情をコントロールするのが難しく、衝動的に周囲にぶつけてしまうことがあります。

そもそも、怒りをコントロールするのは簡単なことではなく、とくに発達ユニークな子の場合、感情のコントロールが難しくなることがあります。

そのようなときは、子どもを叱るのではなく、まず「その子がなにに怒りを感じたのか」「どうしてそういう状況になったのか」を理解するようにしてみてください。

ふだんその子がどういうことで感情的になりやすいのかをいちばん身近にいる親御さんが把握しておく。そして、幼稚園の先生や保育士さん、学校の先生などにも伝え、共有することをおすすめします。

おだやかに対話をして、自制心を養う練習

それでも、やはり子どもが怒ってしまうことはあります。

大人だって感情のコントロールが難しいときってありますよね。子どもにはなおさら、常に冷静でいることを求めるのは難しいものです。

大切なのは、その怒りの背景に目を向けることです。

子どもが少し落ち着いたあとに、「さっきはどうして怒ったのかな？」「なにかいやなことがあった？」などと気持ちを少しずつ言葉にしていく練習をするのです。

その際も、子どもが騒いだことを責めるのではなく、「どうしたらよかったか？」を問いかけて、じっくり話を聞く姿勢を忘れずに。

たとえば、子どもが癇癪を起こしたときは、しばらくしてから「さっきは、どういう気持ちだったのかな？ どうしたらよかったと思う？ お母さんにもなにかできることはあったかな？」などと、おだやかに対話できるといいですよね（「言うは易し行うは難し」と思った方も多いかもしれません。私も自分自身が完ぺきにできているという前提でこれを書いているわけではありませんので、そこはご安心くださいね）。

わが家の長女も小さいころ、癇癪の頻度がとても多く、思うようにいかないときは所構わず床にふんぞり返って泣き叫んでいました。

それが屋外であったときは、他人の目が気になって背中を丸め、泣き叫ぶ娘を抱きかかえて、逃げるように車に戻り、気づくと私の頬にも涙が伝っていました。

車のなかに入ったら入ったで、鼓膜がやぶれるんじゃないかと思うほどの娘の叫び声に、思わず私も「いいかげんにして!!」と声を荒げてしまったこともありました。

そのときの、自分の胸が張り裂けそうになったり、自分の育児を責められているような感覚は今思い返しても大変だったなと思います。

しかし、子どもも親も成長とともに、おだやかなときに少しずつ対話で振り返る。それを繰り返すことで、子ども自身が自分の感情を少しずつ言語化していけるようになっていきます。

すると、怒りに変わる前に自分の気持ちを理解して、感情をコントロールする力も少しずつ育っていきます。

親子で少しずつ、少しずつ

もちろん、時間もかかりますし、うまくいかないこともあります。

とは言え、「やめなさい」と言われても、まだまだ未発達な子どもには自分では怒りをコントロールすることは難しいのです。

子ども自身が気持ちを切り替えて自分の感情を言葉にできるようになるためには、まわりの大人がおだやかに子どもの気持ちを聞き出し、どうしたらいいかを一緒に考えることが遠回りなようで近道なのです。

ただし、親自身も最初からおだやかに対応しましょう、とはなれないかもしれません。怒鳴り返してしまったこと、一緒になって泣いてしまったこと、手が出てしまったこと、私にもありました。

少しずつ、大人も子どもとともに親として成長していけばいいと私は考えています。そして、少しずつ親子がともにおだやかに笑ってすごせる時間を長くしていくことをめざしていきませんか。

「待つ」というのも大事なサポート

まず、なかなかこうすれば怒るのがおさまるという魔法の薬のようなものはありません。

激しい感情のスイッチが入っているときには、なにを言われても聞き入れられない子も多いので、嵐がすぎさるのを待つしかないです。



（写真提供：Photo AC）

そんなときは、たとえば、クッションややわらかい素材のブランケット、小さい子ならお気に入りのぬいぐるみなど、子どもが好きそうなスクイーズのような触り心地のよいグッズを用意して、感情をやわらげるのもひとつの方法です。

その場を離れて、別室に行くのもひとつの方法です。

わが家の長女も、小さいころは何かのスイッチが入ったかのように、うわーっと泣き叫んで大変なことがありましたが、小学校にあがったころくらいから、そういうときは１人で寝室に行き、ベッドにつっぷしていました。

そうして30分ぐらいするとケロッとして出てくることもあれば、そのまま寝てしまうこともありました。

年齢が上の子であれば、外の空気を吸いに行くとか、散歩に行くなど、なにかしら別の行動に集中できれば、気持ちの切り替えができることもあるかもしれません（激しい自傷行為をともなう場合は、必要に応じて主治医の先生に投薬を相談するケースもあります）。

切り替えのしかたも、子どもによってちがいます。

お母さんにずっとそばにいてほしい子もいれば、１人になりたい子もいるし、親になにか声をかけてほしいという子もいます。

ケースバイケースなので、スイッチが入ったときに、その子のなかで切り替えられる方法や手段を見つけるようにするのです。

トラブルを起こす子ども自身も困っている

ＡＤＨＤのなかでも多動・衝動性の強い子の場合は、「自分にブレーキをかけられず、突発的に行動してしまう」「相手を傷つけるつもりはないのに、自分の感情や行動がおさえられない」などの特性があって、トラブルになってしまうこともあります。

授業を混乱させたり友だちとけんかになったりして、学校で怒られることもあります。

でも、それらは必ずしも混乱させようとか、人を傷つけようなどと思ってやっていることではありません。子ども自身もどうしたらいいかわからずに困っていることも多いのです。

まず、「本人の努力が足りない」「我慢が足りない」という精神論のようなものはまったく通用しないことを知っておいてほしいです。

前頭前野（ブレーキ役）より扁桃体（危険を察知する“火災報知器”）が優位になりやすく、理性より先に「闘う・逃げる」という反応が出てしまう──そんな脳の配線のちがいが背景にあります。

もともと脳の特性的にその状態になっているのです。言うなれば、「トイレに行きたい」と言う子に、ただ「行くのを我慢しなさい」と言うようなものです。その「トイレに行きたい」が自分ではコントロールしにくい感情の表現かもしれないのです。

わりと我慢できる子もいれば、少しだけなら我慢できる子もいますし、もう限界という子もいます。それに対して「なぜ我慢できないのか」と怒るのは不合理でしかありません。

特性上、我慢ができないということを、知っておくことだけでも対応が変わります。

児童精神科医のつぶやき

癇癪は叱るより“通訳”――気持ちを言葉に置き換える手伝いを

※本稿は、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。