¡Ú»Ò°é¤Æ¡ÛÌ¼¤ò¼¸¤ì¤Ê¤¤ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¥¤¥é¥Ã!?¡Ö¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡ÛÌ¼¤ò¼¸¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¡Ä!?
mamagirl¤Ë¤ÆÄ¹¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¥¤¥é¥Ã¡ª¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡Ö¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤¹¤ë¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÎã¤ò»²¹Í¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿mamagirlÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ¤µ¤ó¤Èºî²èÃ´Åö¤Î¥¿¥Ð¥¿¥æ¥ß(@yumint_Illust)¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤ÊÊì¿Æ¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¦¤Á¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Í×Ãí°Õ¤Ê¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
ÅÅ¼Ö¤ÇÌ¼¤Î¤Í¤Í¤Á¤ã¤ó¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤âÆ±»ÎÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤¢¤ëµÙÆü¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î²È¤ËÆÍÁ³ÌÚÂ¼¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¯2¿Í¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤Í¤Í¤Á¤ã¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¾å¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í½Ð¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Í¤Í¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ß¤á¤Æ¤è¡ª¥½¥Õ¥¡¡¼¤¬½ý¤ó¤¸¤ã¤¦¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¡£
¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤á¤È¤³¤¦¤«¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«!?¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Á!!¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Í¤Í¤Á¤ã¤ó¤â¤ä¤Ï¤êÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¤½¤·¤Æ¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬¥À¥á¤Ç²¿¤¬¤è¤¤¤«¿Æ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¿¤Ó¿¤Ó°é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤È¥ë¡¼¥ë¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¤Í¤Í¤Á¤ã¤ó¤ò¼¸¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤Í¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ê¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍÄÃÕ±à¤Ç¤â¤Í¤Í¤Á¤ã¤ó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¼¸¤êÊý¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÇßÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊì¿Æ¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÇßÅÄ¤µ¤ó¡§ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊì¿Æ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢º¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¯¤¹¤ë¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¡×Åù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦Ãí°Õ¤Î»ÅÊý¤ò¤¹¤ë¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÂÎã¤ò»²¹Í¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¿¥Ð¥¿¤µ¤ó¡§»ä¤¬»Ò»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£mamagirl¤Ç¤Ï½÷À¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§mamagirlÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ/¥¿¥Ð¥¿¥æ¥ß(@yumint_Illust)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£