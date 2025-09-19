¡ÈºÇÂ®²¦¼Ô¡É¥é¥¤¥ë¥º¡¢¼è¤ê¤¿¤Æ¥Û¥ä¥Û¥ä¶â¥á¥À¥ë¤Ç¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¡ª¡¡¥Ü¥ë¥È¤ËÊÂ¤Ö²÷µó¤ËÄ¶Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©Ê¨¤¯¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
ÃË»Ò200m·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ë¾åÆó¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿N.¥é¥¤¥ë¥º¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÇºÆ¤Ó¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦ºÇÂ®¥ª¥¿¥¯¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ë¥º¡£º£Âç²ñ¤Î100mÍ½Áª¤Ç¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢¹ñÎ©¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸Þ¾ò¸ç¤Î¡ÈÎÎ°èÅ¸³«¡¦ÌµÎÌ¶õ½è¡É¥Ý¡¼¥º¤ä¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃË»Ò100m¤Ç¤Ï¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç¶â¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢200m¤Ç¤Ï19ÉÃ52¤Ç¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê09Ç¯¡¢11Ç¯¡¢13Ç¯¡¢15Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÚÃË»Ò200m·è¾¡·ë²Ì¡Û
¶â¥á¥À¥ë¡§N.¥é¥¤¥ë¥º¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë19ÉÃ52
¶ä¥á¥À¥ë¡§K.¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë19ÉÃ58¡¡
Æ¼¥á¥À¥ë¡§B.¥ì¥Ù¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë19ÉÃ64