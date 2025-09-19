Êì¿Æ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¹â¹»¤òÄü¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©
¡ØËå¤Ê¤ó¤«À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë ¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¤¬¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹Êª¸ì¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¶áÇ¯SNS¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¾ã³²¤Î¤¢¤ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤ë¿Í¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ë·»Äï»ÐËå¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°ìÊý¤Ç¥±¥¢¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë·»Äï»ÐËå¤ä¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ä¼Ò²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØËå¤Ê¤ó¤«À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë ¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¤¬¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹Êª¸ì¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤â»ý¤ÄÌ¡²è²È¤Î¤¦¤ß¤³¤µ¤ó¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ëËå¤ä²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿½÷À¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡×¤Î¸ÉÆÈ¤ä¶ìÇº¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¦¤ß¤³Ãø¡¢Sibkoto |¥·¥Ö¥³¥È ¾ã³²¼Ô¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥È´Æ½¤¤Î½ñÀÒ¡ØËå¤Ê¤ó¤«À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë ¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¤¬¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹Êª¸ì¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤³¤Î²È¤ÏÁ´¤Æ¤¬ËåÃæ¿´¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ãæ³ØÀ¸¤ÎÆ©»Ò¤Ï¿áÁÕ³Ú¤ÎÌ¾Ìç¹»¡¦°¦Èþ¹â¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ÖË¾¹»¤òÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤«¤é¤ÏÉÍÇò¹â¹»¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬ÉÍÇò¹â¹»¤ò´«¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¾ã³²¤ò»ý¤ÄËå¤¬ÄÌ¤¦Í½Äê¤Î»Ù±ç³Ø¹»¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ËËå¤Î¤ª·Þ¤¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÊì¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Æ©»Ò¤Ï¡Ä
Ãø¼Ô¡§¤¦¤ß¤³
Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÉÂ±¡¡¢²ð¸î»ÜÀß¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¡»ã¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¡¢¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤ä¡Ö¤³¤³¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¤É®Ã×¤ÇÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ÈÁÏºî¤ËÆü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Æ½¤¡§Sibkoto|¥·¥Ö¥³¥È ¾ã³²¼Ô¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥È
¾ã³²¤Î¤¢¤ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤ë¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡×¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¾ðÊó¡¦Åê¹Æ·¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡£ÂÎ¸³ÃÌ¤äËÜ²»¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëµ»ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¡¦Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¤ÎÇ§ÃÎ¤È¼Ò²ñÅªÍý²ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
